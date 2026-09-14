La preparación promete ayudar a fortalecer el pelo, cuidar el cuero cabelludo y reducir la caída, por lo que cada vez más personas la incorporan a su rutina.

El agua de romero se convirtió en uno de los trucos caseros más populares para el cuidado del cabello. La preparación promete ayudar a fortalecer el pelo, cuidar el cuero cabelludo y reducir la caída, por lo que cada vez más personas la incorporan a su rutina.

Aunque algunas de sus propiedades se relacionan con investigaciones sobre el aceite de romero, todavía no existe evidencia suficiente para afirmar su efectividad . Por eso, puede utilizarse como complemento del cuidado capilar, pero no como sustituto de una evaluación profesional.

La preparación promete ayudar a fortalecer el pelo, cuidar el cuero cabelludo y reducir la caída, por lo que cada vez más personas la incorporan a su rutina. Chat GPT

El truco casero con romero que se volvió viral | Cómo preparar agua de romero para el pelo

Preparar este tónico casero requiere apenas dos ingredientes: medio litro de agua y tres ramas de romero fresco. También es posible utilizar romero seco para realizar la preparación.

Primero hay que hervir el agua y, cuando alcance el punto de ebullición, incorporar el romero. La mezcla debe mantenerse a fuego bajo durante aproximadamente 10 a 15 minutos.

Luego se apaga el fuego y se deja enfriar completamente. Una vez fría, se debe colar para retirar las ramas y hojas y guardar el líquido en un recipiente limpio dentro de la heladera.

Cómo aplicar el agua de romero en el cabello

El agua de romero puede aplicarse directamente sobre las raíces, procurando distribuirla por diferentes zonas del cuero cabelludo. Después, se puede realizar un masaje suave con las yemas de los dedos y movimientos circulares.

El masaje del cuero cabelludo suele formar parte de distintas rutinas destinadas a favorecer el crecimiento capilar. Sin embargo, los resultados no son inmediatos y requieren constancia, según explicó la dermatóloga Shilpi Khetarpal, de Cleveland Clinic.

No existe una frecuencia universalmente comprobada para utilizar agua de romero casera. Al tratarse de una preparación artesanal, lo recomendable es comenzar con poca cantidad y observar cómo reacciona la piel.

Por qué recomiendan el romero para fortalecer el pelo

La popularidad del romero también está relacionada con estudios que analizaron sus posibles efectos sobre la caída del cabello. Una investigación clínica comparó durante seis meses el aceite de romero con minoxidil al 2% en personas con alopecia androgenética y encontró un aumento significativo de la cantidad de cabello en ambos grupos.

Sin embargo, estos resultados corresponden al aceite de romero y no al agua preparada mediante la cocción de la planta. Revisiones posteriores también señalaron que, aunque existen resultados alentadores, todavía se necesita más evidencia para establecer la eficacia de los tratamientos naturales contra la alopecia.

Además, el romero puede provocar irritación en algunas personas. Si aparecen picazón, ardor o enrojecimiento, se recomienda suspender su utilización; y si la caída es abundante, repentina o persiste durante meses, es importante consultar con un especialista para determinar su causa.