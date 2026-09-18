Claudia Sheinbaum confirmó que realizó una llamada con su homólogo estadounidense Donald Trump el pasado 16 de septiembre, pero las versiones de los temas tratados y los resultados son muy diferentes.

Por una parte, la presidenta de México aseguró que mantiene llamadas constantes con Trump, y que no todas se hacen públicas.

Chat GPT

“Sí hablamos con el presidente Trump el miércoles, es una llamada que se tenía programada. Muchas veces hablamos entre el presidente Trump y su servidora sin darlo a conocer. Porque vamos avanzando en los temas comerciales”, dijo.

Las llamadas constantes ocurren en medio de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), cuya cuarta ronda de revisión tendrá lugar en Washington, el próximo 27 y 28 de septiembre.

Mientras la mandataria mexicana asegura que la llamada fue “buena” y que se habló de temas comerciales, en Estados Unidos califican la llamada de “regular”, al advertir que se introdujeron temas inesperados en la conversación.

Versión de Sheinbaum

La presidenta afirmó que durante la charla se habló sobre temas comerciales, y destacó que se avanza en una buena ruta hacia un acuerdo en el T-MEC en el corto plazo.

Sin embargo, descartó que se hablara de temas de seguridad.

En la conversación, también estuvieron presentes los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y de Economía, Marcelo Ebrard.

“Lo que sí puedo decirles es que vamos avanzando, va avanzando bien la posibilidad de un acuerdo con nosotros, México-Estados Unidos y fue muy buena la llamada; llegamos a algunos acuerdos, pero hasta que no esté el acuerdo final, no podríamos darlo a conocer”, aseguró Sheinbaum Pardo.

Del otro lado de la frontera

El medio Político, fue el que dio a conocer la llamada entre ambos mandatarios, misma que tuvo lugar después del desfile militar para conmemorar el 216 aniversario del inicio del movimiento de Independencia de México.

Sin embargo, en Estados Unidos la llamada no fue calificada como “buena” sino más bien como “regular”, debido a que se metieron temas inesperados en la llamada que causaron ruido entre los asistentes, aunque el medio no especificó quién llevó esos temas a la mesa, ni cuáles fueron.

Previo a la llamada, el presidente de Estados Unidos emitió una declaración en la que si bien reconoce los esfuerzos de Sheinbaum en operativos contra capos de la droga, le exige más para “exponer, arrestar y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles, traicionando la seguridad y la soberanía de su propio país”.