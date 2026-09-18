La ropa de cama, como sábanas, fundas de almohada, cobijas y los propios colchones, son el hábitat de millones de ácaros, estos microscópicos organismos que se alimentan de las partículas de piel y células muertas que se desprenden del cuerpo y que quedan en la cama.

Aunque no se ven, los ácaros están allí presentes y son causantes de diferentes irritaciones de la piel y enfermedades relacionadas a erupciones cutáneas y picazones. La higiene de la ropa de cama y el colchón son fundamentales para una mejor calidad de sueño y de vida.

Por la naturaleza propia del colchón, este elemento de la cama debe tener una limpieza y tratamiento diferente a las sábanas, cojines, fundas y almohadas. Los trucos caseros de limpieza son ideales para una higiene óptima.

Limpieza del colchón. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Truco casero para limpiar sábanas y colchón con limón y agua

Cuando se tienen niños, mascotas, familiares enfermos o en situación de cama, la orina, el sudor, restos de comida, materia fecal y hasta vómito suelen terminar en las sábanas y colchones y generar manchas.

Para ayudar a limpiar y conservar de forma natural y casera la higiene del colchón, la mezcla de agua con limón ayuda a eliminar las manchas y el olor provocados por diferentes líquidos y materias orgánicas.

Para llevar a cabo este truco, lo recomendable es agregar en un rociador un litro de agua con una cucharada de zumo de limón. Este líquido se rocía de forma suave sobre el colchón y, con un paño húmedo, se frota la superficie del colchón, ayudando a eliminar las manchas y el mal olor.

En el caso de las sábanas, se recomienda agregar el limón de forma directa sobre la mancha y dejar actual por 5 minutos y luego enjuagar si la mancha es suave o cuando se trata de mantenimiento de limpieza.

En casos de manchas fuertes en las sábanas, lo recomenbles es agregar el zumo del limón al remojo de la sábada y/o funda para mayor efecto.

Usos del limón

Uso del bicarbonato con agua tibia para limpiar el colchón y sábanas

Otro de los trucos para mantener la limpieza del colchón y sábanas es la mezcla de agua tibia con bicarbonato.

Para lograr el efecto limpiador de este truco, debes crear una pasta de bicarbonato con agua tibia, untarla sobre la mancha y, al cabo de 5 minutos, limpiar con un paño húmedo.

También puedes mezclar una pizca de bicarbonato con agua fría en un rociador y esparcirla por el colchón para luego limpiar con un paño o toalla. Es importante que en ambos casos el colchón quede expuesto a la ventilación para un secado uniforme.

Estos trucos de limpieza se recomiendan hacerlos en el colcón cada tres meses y sobre las sábanas cada tres días con lavado tradicional de sábanas una vez por semana.