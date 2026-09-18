El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este viernes, 18 de septiembre de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Oaxaca a las 13.55 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 19 km al sureste de Río Grande, con una profundidad de 7.1 kilómetros, latitud de 15.882° y una longitud de -97.311°.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Recomendaciones para la población mexicana

Protección Civil informó que, ante un sismo, la población debe mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos que puedan caer; y, si está en la calle, ubicarse en zonas abiertas. Si conduce, se recomienda orillarse y detenerse en un lugar seguro.

Tras el movimiento, autoridades piden cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar por rutas señalizadas sin usar elevadores y mantenerse atento a réplicas. Se sugiere contar con mochila de emergencia, seguir fuentes oficiales y comunicarse por mensajes para no saturar las redes.