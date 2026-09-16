El truco casero se volvió viral en redes sociales y promete ayudar a neutralizar malos olores y perfumar las prendas durante el lavado. Cómo hacerlo correctamente y qué precauciones tener en cuenta.

Los trucos caseros para lavar la ropa continúan ganando popularidad entre quienes buscan alternativas simples y económicas para mantener las prendas en mejores condiciones. Entre las recomendaciones que circulan en redes aparece una práctica particular: colocar una hoja de laurel dentro del lavarropas.

Según quienes probaron el método, el laurel puede ayudar a neutralizar olores y aportar una fragancia natural a la ropa. Sin embargo, se trata de un complemento para el lavado y no reemplaza los productos específicos ni la limpieza habitual del electrodoméstico.

El truco casero se volvió viral en redes sociales y promete ayudar a neutralizar malos olores y perfumar las prendas durante el lavado. Cómo hacerlo correctamente y qué precauciones tener en cuenta.

Para qué sirve poner una hoja de laurel en el lavarropas

La recomendación consiste en introducir una hoja de laurel dentro del lavarropas durante el ciclo de lavado. Para evitar que se deshaga y deje restos vegetales en el tambor, se aconseja colocarla previamente dentro de una bolsita de tela o una media.

El principal atractivo del método está en el aroma natural del laurel. Sus aceites esenciales pueden aportar una fragancia agradable y funcionar como un desodorizante suave para las prendas.

El truco resulta especialmente utilizado para ropa que no presenta un nivel elevado de suciedad. También puede ser una alternativa para refrescar prendas de uso frecuente y mejorar su aroma sin recurrir a productos adicionales.

Cómo usar el laurel durante el lavado

Quienes quieran probar este truco pueden utilizar una hoja de laurel seca y colocarla dentro de una pequeña bolsa de tela o una media antes de introducirla en el lavarropas. De esta manera, los compuestos aromáticos se liberan durante el ciclo sin que la hoja se desintegre.

En redes sociales, algunos usuarios recomiendan utilizar más de una hoja cuando se trata de cargas grandes. También se menciona preferentemente el uso de laurel seco, ya que permite reducir la humedad dentro del tambor.

La práctica puede incorporarse especialmente en lavados rápidos o durante épocas de calor, cuando el sudor puede hacer que determinados olores queden más impregnados en las telas. Aun así, conviene revisar las indicaciones de cuidado de cada prenda antes de probar cualquier método casero.

Qué hay que tener en cuenta antes de probar el truco

La hoja de laurel no funciona como un desinfectante potente ni reemplaza un lavado adecuado. Cuando existen manchas difíciles, suciedad orgánica o necesidad de desinfección, es necesario recurrir al ciclo y los productos apropiados para cada tipo de prenda.

También es importante mantener una rutina de limpieza del lavarropas. El truco puede complementar el lavado, pero no sustituye la limpieza profunda periódica del electrodoméstico ni la necesidad de mantenerlo ventilado.

Las personas sensibles o con alergias a determinados compuestos aromáticos deberían tener precaución y probar primero con prendas que no sean esenciales. Además, utilizar cargas pequeñas inicialmente permite comprobar el resultado antes de incorporar el método de forma habitual.

En definitiva, poner una hoja de laurel en el lavarropas es una alternativa económica para perfumar y refrescar la ropa. Su función es complementaria y no debe reemplazar los métodos tradicionales de lavado y limpieza del electrodoméstico.