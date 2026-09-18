Novacard dio a conocer que llegó a 300,000 usuarios en México y triplicó su base en lo que va del año. La fintech busca hacerse un espacio entre los bancos digitales que en los últimos cinco años han evolucionado, pasando por una guerra de rendimientos y cashback hasta, en algunos casos, adquirir licencias bancarias.

Esta fintech fundada en 2023 ofrece una tarjeta de crédito que promete una dinámica diferente a otras tarjetas en el mercado, ya que opera con ciclos de 28 días: 14 para realizar compras y otros 14 para pagar. Si el usuario liquida dentro de ese periodo, no paga intereses; en caso de atraso, el modelo contempla una comisión fija diaria.

La compañía, creada bajo la razón social Unitron Technology, lanzó su tarjeta Novacard en 2024 y en menos de dos años pasó de 2,000 usuarios a más de 100,000 y ahora vuelve a multiplicar su escala, de acuerdo con cifras reportadas por la empresa.

Novacard busca competir con otros jugadores de crédito digital en un mercado que ya concentra millones de clientes en plataformas como Nu, Klar, Ualá, Stori y Plata.

Aunque el mercado se ha vuelto considerablemente más competido, la oportunidad de ofrecer más crédito en México todavía existe. Al cierre del primer trimestre de 2026 había 48.9 millones de tarjetas de crédito vigentes en México, según Banco de México, mientras que la cartera de crédito al consumo de la banca rondaba los MXN $1.96 billones de pesos en julio, con unos MXN $707,572 millones concentrados en tarjetas.

Una tarjeta ya no alcanza

El neobanco brasileño Nu, que inició operaciones en México en 2019, superó los 15 millones de clientes en abril y en agosto comenzó formalmente a operar como banco. La compañía reportó 15.8 millones de clientes al cierre del segundo trimestre de 2026.

Klar, por su parte, ya supera los 7 millones de usuarios y ha ampliado su propuesta desde la tarjeta de crédito hacia cuentas, préstamos e inversiones. Stori rebasa los 5 millones de mexicanos, mientras que Plata superó los 3.5 millones de clientes activos de tarjeta antes de convertirse en banco este año. Y el neobanco argentino Ualá está en alrededor de 3 millones de clientes.

Frente a esas escalas, los 300,000 usuarios de Novacard todavía representan una fracción pequeña del mercado. Sin embargo, el ritmo de crecimiento es el dato que la compañía busca poner sobre la mesa: pasó de 100,000 clientes reportados en mayo a 300,000 ahora.

Para la fintech, el siguiente desafío será demostrar que ese crecimiento puede convertirse en una relación financiera de mayor profundidad y no únicamente en una expansión de tarjetas colocadas.

“Alcanzar 300 mil usuarios representa mucho más que una cifra para Novacard. Nos muestra que existe una necesidad real de experiencias financieras que sean fáciles de entender y administrar”, señaló Santiago Lizaso, CMO de Novacard en un comunicado.

El reto ocurre, además, en un momento en el que los grandes jugadores digitales están dejando atrás el modelo de producto único. Nu, Ualá y Plata ya operan como bancos, mientras Klar ha construido una oferta que combina crédito, ahorro e inversión.

Otros jugadores como Mercado Pago y Revolut también representan una dura competencia en el mercado de créditos.

El espacio que todavía queda

Los datos de inclusión financiera muestran que el mercado mexicano todavía no está completamente bancarizado ni digitalizado.

La ENIF 2024 encontró que, en compras superiores a 500 pesos, el uso de tarjetas físicas llegó a 19%, frente a 15.6% tres años antes, mientras las transferencias electrónicas y aplicaciones móviles pasaron de 2.8% a 7.6%.

A esto se suma un reto de administración financiera. De acuerdo con la Encuesta de Competencias Financieras 2024 de Banco de México, solo 49.1% de los hogares reportó llevar algún registro de sus ingresos o gastos.

Ese espacio es el que Novacard intenta ocupar con una propuesta centrada en hacer más predecible el crédito y trasladar buena parte de la administración a la aplicación.