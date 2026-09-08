Dormir puede convertirse en un problema para quienes buscan mantener el cabello acomodado. El movimiento constante contra la almohada genera fricción, puede deshacer la forma del peinado y favorecer la aparición del frizz, especialmente en cabellos ondulados, rizados o con tendencia a resecarse.

Ante esta situación, existe un truco casero que consiste en utilizar papel aluminio antes de acostarse. La técnica busca mantener el cabello en una posición determinada durante varias horas para ayudar a conservar o marcar su forma y controlar los pelos que se levantan durante la noche.

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¿Para qué sirve cubrir el pelo con papel aluminio antes de dormir?

El objetivo principal de este método es moldear el cabello y reducir el frizz mientras se duerme. El papel puede utilizarse para envolver determinadas secciones de la melena y mantenerlas acomodadas, aunque el resultado dependerá de la textura, longitud y estado del pelo.

Para aplicar el truco, algunas recomendaciones son:

Utilizar el cabello seco o ligeramente preparado , evitando envolverlo completamente mojado.

Dividir el pelo en secciones para trabajar mejor la forma que se quiere conseguir.

Enrollar o acomodar cada mechón antes de cubrirlo con el aluminio.

No apretar demasiado el material , ya que debe mantenerse cómodo durante el descanso.

Retirar el aluminio por la mañana y acomodar el cabello suavemente con los dedos.

Evitar aplicar calor directamente sobre el aluminio, especialmente durante periodos prolongados.

La idea no es que el papel transforme permanentemente la estructura del cabello, sino que ayude a conservar durante unas horas la forma que se le haya dado previamente.

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¿Por qué recomiendan controlar el frizz durante la noche?

El frizz aparece cuando algunos cabellos se levantan y pierden uniformidad, algo que puede verse favorecido por la humedad ambiental, la falta de hidratación y la fricción. Durante la noche, el contacto repetido con la almohada puede contribuir a que el pelo pierda definición y termine más encrespado al despertar.

Por eso, además de este truco, es importante cuidar la forma en que se duerme con el cabello. Una funda de satén o seda puede reducir la fricción en comparación con determinados tejidos, mientras que mantener una rutina de hidratación adecuada ayuda a mejorar la apariencia de la fibra capilar.

El papel aluminio puede servir como una alternativa puntual para mantener mechones moldeados y disminuir el movimiento del cabello mientras se duerme, pero no sustituye los cuidados habituales. Si genera tirones, presión, calor o incomodidad, lo recomendable es retirarlo.

Como ocurre con muchos trucos de belleza, el resultado puede variar considerablemente según el tipo de cabello. En melenas rizadas u onduladas puede ayudar a conservar una forma determinada, mientras que en cabellos lisos el efecto de moldeado puede ser más discreto.