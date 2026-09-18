El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este viernes, 18 de septiembre de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.5 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 13.12 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 157 km al suroeste de Mapastepec, con una profundidad de 10.6 kilómetros, latitud de 14.316° y una longitud de -93.776°.

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de Protección Civil emitieron hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, cubrirse bajo una mesa resistente, alejarse de ventanas, no usar elevadores y seguir rutas de evacuación; al finalizar, revisar daños y atender información oficial.