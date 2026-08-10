Fibra Uno (FUNO), el fideicomiso inmobiliario que controla la torre Mitikah, recaudó MXN $7,500 millones mediante la emisión de un bono verde en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en una operación que recibió una demanda de MXN $18,000 millones, de acuerdo con un comunicado de la compañía.

La colocación registró una sobredemanda de 2.5 veces respecto al monto emitido, en una señal del apetito de los inversionistas por deuda vinculada con proyectos inmobiliarios y ambientales.

Los recursos serán destinados al refinanciamiento de dos bonos de FUNO: el 26V-2V, por MXN $4,300 millones, con una tasa fija de MBONO + 170 puntos base, equivalente a 10.81%, y vencimiento en julio de 2036; así como el bono 26V, por MXN $3,200 millones, con una tasa variable de TIIE + 85 puntos base y vencimiento en agosto de 2029.

Ambas emisiones corresponden a la sexta y séptima colocación realizada al amparo de un programa de certificados bursátiles con un monto autorizado de hasta MXN $60,000 millones, de acuerdo con el prospecto de colocación.

¿En qué gastará FUNO los recursos del bono verde?

El bono verde de FUNO estará vinculado al financiamiento y refinanciamiento de Proyectos Verdes Elegibles, entre ellos aquellos relacionados con energías limpias, eficiencia energética y gastos de construcción, inversión, desarrollo o adquisición de proyectos que cumplan con criterios ambientales.

También podrán destinarse recursos a gastos asociados con certificaciones de construcción bajo estándares ambientales verificados por terceros, como LEED, BOMA y EDGE.

“La emisora ha implementado un proceso para determinar los proyectos, inversiones y/o gastos que califican o han calificado como Proyectos Verdes Elegibles conforme a lo previsto en el Marco de Referencia”, señala el suplemento informativo de la emisión.

De acuerdo con una presentación para inversionistas, alrededor de 70% del financiamiento de FUNO se ha enfocado en proyectos orientados a obtener certificaciones LEED, BOMA y EDGE. Otro 20% corresponde a iniciativas de eficiencia energética, 5% a eficiencia hídrica, 4% a energías limpias y 1% al reúso y reciclaje de residuos.

FUNO obtiene calificación AAA

La emisión recibió una calificación de AAA por parte de HR Ratings y Fitch Ratings, la escala más alta de sus respectivas metodologías de calificación crediticia, de acuerdo con la información divulgada por la compañía.

La colocación tuvo a HSBC y BBVA como intermediarios colocadores, mientras que MexCap Partners participó como asesor financiero y agente estructurador. Altor Casa de Bolsa fungió como representante común.