El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum anunció la emisión de una nueva moneda conmemorativa de 20 pesos, la cual comenzará a circular en México a partir de 2026. Se trata de una pieza con curso legal, por lo que podrá usarse sin restricción alguna en compras, pagos y todo tipo de operaciones cotidianas.

El anuncio fue formalizado mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se autoriza su acuñación, se detallan sus especificaciones técnicas y se precisa el acontecimiento histórico que dará origen a esta edición especial.

Claudia Sheinbaum oficializó la moneda conmemorativa de 20 pesos en México

Conoce los detalles del comunicado oficial y comienza a utilizar esta divisa en México. Ten en cuenta sus características para no caer en estafas.

¿Qué significado tiene la moneda de 20 pesos en México?

La nueva moneda estará dedicada al 200 aniversario de la Consolidación de la Independencia de México en la mar, un suceso que marcó el cierre definitivo del proceso independentista del país.

De acuerdo con el decreto, la pieza recuerda el momento en que el territorio nacional aseguró el control de sus costas y rutas marítimas, consolidando su soberanía no solo en tierra firme, sino también en el ámbito naval. Este episodio ocurrió en 1825, cuando las fuerzas mexicanas recuperaron la fortaleza de San Juan de Ulúa, último bastión español en territorio nacional.

¿Qué es la emisión monetaria?

La emisión se realiza conforme a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y forma parte del programa de monedas conmemorativas que buscan difundir hechos clave de la historia nacional, sin perder su función como medio de pago.

¿Cómo es la nueva moneda de 20 pesos?

Según lo establecido en el DOF, la moneda contará con las siguientes especificaciones técnicas y de diseño:

Valor nominal: 20 pesos.

Forma: tiene 12 lados.

Diámetro: 30 milímetros.

Tipo: bimetálica.

En el anverso, la moneda mostrará el Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” en el semicírculo superior, como en otras monedas de circulación actual.

El reverso incluirá el 200 aniversario de la Consolidación de la Independencia en la mar, cuyo diseño será definido por el Banco de México, a propuesta de la Secretaría de Marina. También incorporará la denominación “20 pesos”, la marca de la Casa de Moneda de México y la leyenda “1825–2025”.

¿Qué monedas siguen vigentes?

El Banco de México recordó que las monedas de 20 pesos, vigentes desde 1993, tienen pleno valor legal y deben ser aceptadas en cualquier transacción, ya sean de uso común o conmemorativas.

Aunque algunas personas optan por guardarlas como piezas de colección, esto no afecta su validez. Incluso aquellas monedas que están en proceso de retiro conservan su valor.

Los comercios y usuarios están obligados a recibirlas como cualquier otro medio de pago en efectivo.

Además, el uso de monedas de 20 pesos contribuye a una mayor circulación del efectivo, ya que estas piezas destacan por su durabilidad y resistencia frente a los billetes.