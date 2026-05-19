Con el objetivo de conectar con consumidores de la Generación Z, Tecate está renovando su identidad visual, la cual, dice la marca propiedad de Heineken, está enfocada en reforzar su presencia cultural entre las nuevas generaciones.

Tecate reinterpretó elementos icónicos de su ADN como el águila, el color y la lata para construir una identidad que honra su legado, desde su origen en Baja California en 1944, mientras mira hacia el futuro.

La nueva imagen reorganiza sus elementos gráficos para lograr una presencia más moderna y relevante en todos los puntos de contacto.

“Las marcas más icónicas no son las que cambian todo el tiempo. Son las que saben exactamente qué deben proteger mientras evolucionan”, comentó Esteban Velasco, director de Tecate.

La necesidad de conectar con un público más juvenil se da en un contexto donde el consumo de alcohol registra una caída del 20% con respecto a los millennials cuando tenían la misma edad, ya que la Generación Z, jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, está priorizando la salud, el bienestar físico y el equilibrio mental, revela la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2025).

Este rediseño es el resultado de más de 18 meses de trabajo, en los que la marca llevó a cabo una amplia investigación cualitativa y cuantitativa con consumidores, así como un profundo análisis de su historia, sus símbolos y los valores que han definido su conexión con México, dijo la empresa.

“La nueva imagen refleja valores profundamente ligados al espíritu mexicano: valentía, autenticidad, carácter y el orgullo de compartir lo que se ha ganado. Conceptos que viven no solo en su diseño, sino en cada experiencia que la marca construye alrededor de esos momentos que importan”, dijo la marca.

El rediseño fue desarrollado en colaboración con Bulletproof, una de las consultoras de diseño estratégico más reconocidas del mundo.

La nueva imagen estará disponible a partir de mayo en todo el país. Este cambio visual también tendrá un alcance internacional, llegando a mercados clave como México, Estados Unidos, Canadá, Honduras, Guatemala, Australia, Japón, Corea del Sur, Belice, Costa Rica y El Salvador, entre otros, reforzando el posicionamiento global de Tecate.

“Más allá de lo visual, esta evolución forma parte de la estrategia de crecimiento de la marca, con el objetivo de mantenerse vigente, relevante e icónica para las próximas generaciones, tal como lo ha sido durante más de ocho décadas”, sentenció la compañía.

Más allá del cambio de imagen de Tecate, Heineken ha lanzado otras iniciativas para conectar con las nuevas generaciones, como productos 0,0% alcohol, como lo han hecho otras cerveceras.