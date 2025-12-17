Entre las monedas que circulan diariamente en México, existe una pieza de 1 peso que se convirtió en el santo grial de los coleccionistas de numismática. Se trata de una moneda de ensayo del año 1969 con la imagen de Morelos, cuyo valor comercial alcanza cifras extraordinarias debido a su extrema rareza.

La historia detrás de esta moneda es fascinante. Estas piezas se entregaron a funcionarios en un banquete celebrado en 1969 durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, lo que explica por qué nunca llegaron a circular entre el público general. Su propósito era servir como prueba de acuñación, no como moneda de uso corriente.

¿Por qué vale tanto dinero esta moneda de Morelos?

La razón principal del valor astronómico de esta pieza radica en su escasez absoluta. Solo se acuñaron 28 monedas de este tipo, convirtiéndola en una de las piezas más raras de la numismática. Actualmente se identificaron 18 ejemplares, lo que significa que aún quedan 10 monedas por localizar entre colecciones privadas o guardadas inadvertidamente en casas de familia.

Esta limitada producción, combinada con su contexto histórico y el hecho de que fueron monedas de ensayo nunca destinadas a circulación pública, generó una demanda fervorosa entre coleccionistas especializados que están dispuestos a pagar hasta 150,000 pesos por un ejemplar en buen estado.

La moneda de 1 peso de 1969 con la imagen de José María Morelos fue una pieza de ensayo y nunca entró en circulación, lo que la convierte en un objeto altamente codiciado por coleccionistas. Fuente: Banxico.

Características para identificar la moneda de 1 peso de 1969

Si quieres verificar si tienes esta valiosa pieza en tu poder, debes conocer sus características distintivas. En el anverso presenta las armas nacionales con el águila sobre nopal mirando a la izquierda con serpiente en el pico sobre corona, rodeada por la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.

El reverso muestra el valor de la moneda junto con el retrato de José María Teclo Morelos y Pavón a la izquierda. La moneda está fabricada en cuproníquel, pesa nueve gramos y tiene un diámetro de 29 milímetros.

¿Dónde puedes vender esta moneda si la encuentras?

Si crees tener esta moneda en tu colección familiar, es fundamental que la lleves a evaluar con un experto en numismática antes de intentar venderla. Los especialistas podrán autenticar la pieza y determinar su estado de conservación, factores cruciales que determinan su valor final en el mercado.

Las plataformas especializadas en numismática, casas de subastas reconocidas y grupos de coleccionistas certificados son los mejores lugares para comercializar piezas de este valor. Evita venderla precipitadamente sin una tasación profesional, ya que podrías estar dejando pasar una oportunidad de obtener el precio justo.