La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para trasladar la elección del Poder Judicial hacia 2028, alejándola del proceso electoral de 2027, que ya concentrará una carga histórica de cargos en disputa.

Por qué Claudia Sheinbaum quiere aplazar la elección del Poder Judicial

La mandataria explicó que mantener la votación judicial en 2027 representaría una logística complicada para la ciudadanía.

Ese año, México celebrará una de las elecciones más amplias de su historia reciente: 17 estados renovarán gubernatura, se elegirá la totalidad de la Cámara de Diputados y, en la mayoría de las entidades, también se votará por diputados locales y presidentes municipales.

El problema práctico, según Claudia Sheinbaum, es que los comicios del Poder Judicial no pueden realizarse en las mismas casillas que el resto de las elecciones, lo que obligaría a los ciudadanos a trasladarse a dos puntos distintos para ejercer su voto.

Claudia Sheinbaum propone aplazar la elección del Poder Judicial hasta 2028 para evitar problemas logísticos en las elecciones federales y estatales de 2027. EFE

Lecciones del proceso de 2025, factor clave en la decisión

La presidenta también reconoció que la decisión de posponer la elección judicial se tomó considerando aprendizajes derivados del proceso celebrado en 2025. Señaló que tanto el diseño del proceso como los ajustes necesarios al marco normativo hacen conveniente este cambio de calendario.

La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para que sea analizada en una sesión extraordinaria. La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, fue la funcionaria encargada de evaluar el escenario y recomendar el traslado al 2028.