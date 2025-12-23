La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este martes, 23 de diciembre de 2025 en México es de 17.94 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.22% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.99 pesos y un mínimo de 17.97 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.13%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.69%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con cinco días de descenso, seguidos de un ligero aumento y luego una nueva caída. Esto sugiere una volatilidad en el mercado, donde la estabilidad fue escasa y los movimientos negativos predominantes podrían reflejar factores económicos que afectan la confianza en la moneda.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 20.9 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.83%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.18%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en relación con los días pasados indica un aumento en su valor. Esto se traduce en un -1 positivo, lo que sugiere que los inversores están confiando en la moneda en este momento.

En contraste, los días anteriores habían mostrado una ligera fluctuación, pero la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Dólar en el mercado. Este cambio podría estar influenciado por factores económicos recientes que han generado optimismo entre los comerciantes.

En resumen, la tendencia positiva del Dólar podría reflejar una mayor estabilidad económica y confianza en el futuro inmediato.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.