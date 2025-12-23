El SAT multará a todos los contribuyentes de México que no cumplan con las obligaciones fiscales

A pocos días de finalizar el año, resulta importante cumplir con las obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En esta línea, los contribuyentes deben mantener al día su cumplimiento para evitar sanciones y multas económicas.

En detalle, el incumplimiento de algunas obligaciones puede derivar en sanciones económicas considerables , por lo que resulta clave revisar qué procesos deben completarse antes de que termine el año.

El SAT multa a los contribuyentes de México que no activen el Buzón Tributario

A continuación, los detalles sobre el trámite que el SAT exige cumplir antes de que termine el año, así como los puntos más relevantes que debes tomar en cuenta para evitar multas.

¿Cuáles son los trámites del SAT?

Entre los distintos procedimientos que administra el SAT, uno de los más importantes es la activación del Buzón Tributario, el canal oficial de comunicación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes. A través de esta herramienta, el organismo notifica:

Requerimientos

Avisos

Cualquier asunto relacionado con la situación fiscal de personas físicas y morales

¿Qué es el Buzón Tributario y para qué sirve?

El Buzón Tributario es un sistema electrónico, confidencial y seguro, diseñado para agilizar trámites y facilitar la interacción directa con el organismo. Entre sus principales funciones se encuentran:

Recepción de notificaciones oficiales , como resoluciones, solicitudes de información, auditorías electrónicas y comunicados de interés general.

Envío de promociones y avisos , permitiendo presentar solicitudes, documentación adicional o aclaraciones relacionadas con trámites fiscales.

Atención de requerimientos , al responder de forma oportuna a solicitudes emitidas por la autoridad.

Realización de trámites, como la presentación de declaraciones, solicitudes de devolución o compensación, e incluso recursos de revocación.

¿Hasta cuándo hay tiempo de activar el Buzón Tributario del SAT?

El SAT estableció el 31 de diciembre de 2025 como fecha límite para activar el Buzón Tributario. Quienes no cumplan con esta obligación podrán ser sancionados con una multa que asciende a aproximadamente 11,540 pesos, conforme a lo previsto en la legislación vigente.

¿Cómo habilitar el Buzón Tributario del SAT?

Para completar el trámite, los contribuyentes deben seguir este procedimiento:

Ingresar al portal oficial del SAT.

Localizar el apartado del Buzón Tributario .

Seleccionar la opción “Iniciar sesión” .

Acceder con RFC y contraseña o mediante la e.firma.

Registrar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular.

Recibir un correo y un mensaje SMS de confirmación.

Ingresar al enlace enviado al correo electrónico para validarlo.

Capturar el código recibido vía SMS.

Ten en cuenta que este tipo de procedimientos quedarán inhabilitados durante los feriados de las fiestas decembrinas, como 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026. Fuera de estas fechas, los servicios y trámites continuarán operando con normalidad.