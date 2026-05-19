Las marcas mexicanas de moda están reforzando sus tiendas en línea y estrategias de construcción de marca para evitar quedar atrapadas en la guerra de precios impulsada por empresas chinas dentro del comercio electrónico, afirmó Juan Martín Vignart, Country Manager de Tiendanube en México, en entrevista con El Cronista.

El directivo explicó que la creciente presencia de firmas asiáticas en marketplaces elevó la presión sobre fabricantes y diseñadores mexicanos, principalmente por modelos de negocio enfocados en competir por precio y volumen.

“Son peleas que se dan basado en precios, que se dan en márgenes, y eso nunca es un buen lugar para estar”, sostuvo.

Vignart señaló que esta dinámica terminó afectando a industrias mexicanas que cuentan con altos niveles de calidad y creatividad, pero que enfrentan mayores dificultades para diferenciarse dentro de plataformas donde miles de productos compiten en condiciones similares.

Explicó que uno de los principales problemas para las marcas de moda dentro de los marketplaces es la pérdida de identidad y control sobre la experiencia de compra.

“Cuando moda se mete a vender en un marketplace, toda esa diferenciación a la cual aspira esta categoría de alguna manera se pierde”, comentó.

El directivo detalló que, en algunas búsquedas dentro de marketplaces, los consumidores pueden encontrar más de 100,000 resultados similares, lo que dificulta que una marca destaque si el comprador no la conoce previamente.

Ante ello, aseguró que cada vez más empresas están apostando por fortalecer canales propios de venta digital, donde pueden controlar desde la comunicación hasta la experiencia de navegación y postventa.

Datos y omnicanalidad ganan relevancia

Vignart destacó que vender mediante tiendas propias permite a las empresas acceder a información estratégica de sus clientes, como hábitos de compra, correos electrónicos o contactos de WhatsApp, datos que pueden utilizarse para campañas personalizadas y ventas recurrentes.

“Cuando tú vendes a través de un canal que no es tuyo, tú no sabes quién te está comprando”, afirmó.

Añadió que las marcas mexicanas necesitan construir relaciones más cercanas con los consumidores mediante estrategias omnicanal que integren tiendas físicas, redes sociales y comercio electrónico.

El directivo recomendó a las empresas enfocarse en factores básicos como logística, métodos de pago, atención postventa, tiempos de entrega y comunicación consistente en todos sus canales digitales.

“Tenemos que tratar de ofrecer lo que nuestro cliente valora”, señaló.

Inteligencia artificial acelera transformación

El Country Manager de Tiendanube aseguró que la inteligencia artificial también está modificando la competencia dentro del comercio electrónico de moda, tanto para incrementar ventas como para automatizar operaciones.

Indicó que herramientas basadas en IA ya permiten automatizar conversaciones de venta en plataformas como WhatsApp e Instagram, además de optimizar campañas de marketing, descripciones de productos y posicionamiento digital.

Asimismo, previó que en los próximos años las tiendas en línea operarán de manera cada vez más autónoma mediante agentes de inteligencia artificial capaces de administrar procesos completos del e-commerce.

“Va a ser como manejar un Tesla con función de manejo autónomo, pero aplicado al e-commerce”, comentó.