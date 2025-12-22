La Suprema Corte falló a favor de los pensionados de IMSS en México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las autoridades determinaron que los familiares del beneficiario fallecido tienen derecho a cobrar el apoyo económico correspondiente.

La SCJN determinó que la Ley del Seguro Social de 1973 incurre en una violación al principio de igualdad, al fijar porcentajes distintos para el otorgamiento de pensiones en función del vínculo familiar con el trabajador fallecido. Con este fallo, el máximo tribunal estableció que los padres del asegurado deben recibir el 90% de la pensión , el mismo porcentaje reconocido al cónyuge o concubino del beneficiario, según corresponda.

La Suprema Corte falló a favor de los pensionados del IMSS bajo la Ley 73

Este criterio, emitido en 2023, representó un cambio de fondo para miles de familias amparadas bajo el régimen de la Ley 73 del IMSS.

¿Qué pasó con la Ley 73 del IMSS?

La Segunda Sala de la SCJN concluyó que la normativa era discriminatoria, ya que otorgaba el 90% de la pensión al cónyuge o concubino, mientras que a los ascendientes del trabajador fallecido solo se les reconocía el 20%.

A partir de esta resolución, se ordenó equiparar los derechos de los padres del asegurado con los de las pensiones por viudez, siempre que se compruebe la dependencia económica.

¿Qué tipo de derecho es la pensión?

El tribunal enfatizó que la pensión no puede considerarse un beneficio otorgado de manera arbitraria, sino un derecho que surge de las aportaciones hechas por el trabajador a lo largo de su vida laboral.

La SCJN sostuvo que, al tratarse del resultado del esfuerzo y las contribuciones del asegurado, no existe justificación para establecer diferencias entre los beneficiarios, cuya finalidad es garantizar su subsistencia tras el fallecimiento del trabajador.

¿Qué beneficios tiene la Ley del IMSS de 1973?

El régimen de la Ley 73 continúa siendo uno de los más valorados frente a la Ley 97 debido al método de cálculo de la pensión. En este esquema, el monto se define a partir del promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas -equivalentes a unos cinco años- y del total de semanas aportadas.

De esta manera, es posible acceder a una pensión vitalicia respaldada por el IMSS, a diferencia de la Ley 97, donde el ingreso depende del ahorro acumulado en la cuenta individual de la Afore.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Pensión de por vida Incrementos anuales ligados al salario mínimo Acceso a servicios médicos para el pensionado y sus beneficiarios Pensiones por viudez, orfandad e invalidez.

¿Cómo saber si aplicó a la Ley 73?

Este beneficio aplica únicamente para las personas que cotizaron al IMSS bajo la Ley 73, que hayan acumulado al menos 500 semanas de cotización y que hayan alcanzado la edad mínima de retiro: 60 años en el caso de cesantía en edad avanzada y 65 años para la pensión por vejez.