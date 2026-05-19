El uso de información del SAT, del IMSS y de hábitos financieros comenzó a transformar el acceso al crédito en México, al permitir análisis más precisos, reducir tiempos de aprobación y ampliar el financiamiento para pequeñas y medianas empresas (pymes), afirmó Nagib Zarur, CEO de Lendia.

En entrevista con El Cronista, el directivo explicó que históricamente el sistema financiero mexicano operó con procesos de análisis crediticio lentos y limitados, basados principalmente en información estática como estados financieros o historiales crediticios tradicionales.

Sin embargo, señaló que actualmente las instituciones financieras ya pueden acceder a nuevas fuentes de información digital que permiten conocer con mayor profundidad la situación real de empresas y personas físicas.

“Hoy en día con una conexión en minutos puedes analizar toda la parte de facturación y temas fiscales de una empresa como ingresos, egresos, facturas emitidas y recibidas, declaraciones y opiniones”, comentó.

Más datos para prestar más

Zarur detalló que entre las nuevas fuentes de información utilizadas para el análisis crediticio destacan los datos fiscales del SAT, información laboral del IMSS, registros públicos, nómina, salarios, antigüedad laboral e incluso datos de comportamiento digital.

Explicó que la inteligencia artificial permite procesar cientos o miles de variables al mismo tiempo para construir modelos de evaluación crediticia más precisos.

“Está comprobado que permiten tener precisiones en la predicción del incumplimiento o no pago del crédito en rangos mayores a un 30% o 40% en algunos casos”, sostuvo.

De acuerdo con el CEO de Lendia, estos modelos ayudan a incrementar la aceptación de créditos sin elevar los niveles de morosidad , ya que permiten identificar perfiles que antes quedaban excluidos por los métodos tradicionales.

De 90 días a menos de cinco

El directivo agregó que otro de los beneficios de la automatización y la inteligencia artificial es la reducción en los tiempos de originación de crédito.

Indicó que algunas instituciones financieras lograron pasar de procesos de aprobación de hasta 90 días a colocaciones de crédito en menos de cinco días.

“Eso le cambia la experiencia completamente a la pyme y muchas veces puede significar la continuidad o no del negocio”, dijo.

Asimismo, explicó que herramientas de inteligencia artificial generativa ya permitieron disminuir hasta 90% los tiempos en procesos como dictámenes legales, validación documental y análisis de expedientes.

Fintechs y sofomes elevan la competencia

Zarur consideró que el sistema financiero mexicano atraviesa una nueva etapa de competencia impulsada por fintechs, sofomes y neobancos que están acelerando la adopción tecnológica.

Aseguró que estas instituciones financieras no bancarias comenzaron a incorporar infraestructura digital para competir con grandes jugadores sin realizar inversiones tecnológicas tan elevadas.

“Quienes logren captar la lealtad del cliente serán quienes ofrezcan mejores productos, servicios y experiencia”, comentó.

Añadió que la adopción de inteligencia artificial y automatización terminará beneficiando al usuario final con productos financieros más ágiles y potencialmente más accesibles.

La apuesta por ampliar el crédito

El CEO de Lendia destacó que el reto para México será ampliar el acceso al financiamiento, particularmente en el segmento pyme, que históricamente se mantuvo rezagado frente a otras economías de América Latina.

Recordó que actualmente uno de los objetivos del país es elevar el porcentaje de pequeñas y medianas empresas con financiamiento activo.

En ese contexto, afirmó que la adopción de inteligencia artificial y nueva infraestructura tecnológica será clave para cerrar la brecha financiera en México.

“El desarrollo del segmento pyme va a contribuir mucho a cerrar la brecha financiera”, concluyó.