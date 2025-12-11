El IMSS confirmó un cambio significativo en el apoyo económico para jubilados de México

La jubilación es una de las etapas más esperadas por los trabajadores formales, ya que les permite recibir un ingreso mensual del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Esto aplica para quienes pertenecen al régimen de pensiones anterior, es decir, la Ley 73 en el IMSS o el Régimen de Cuentas Individuales de 2007 en el ISSSTE.

En cambio, quienes se retiren bajo la Ley 97 del IMSS deben cumplir requisitos adicionales y, a diferencia del régimen previo, no cuentan con una pensión vitalicia. Uno de los puntos más polémicos del programa social es el incremento gradual de semanas de cotización necesarias para acceder a este beneficio: cada año se suman 25 semanas hasta llegar a 1,000 en 2031.

El IMSS requiere el cumplimiento de los requisitos obligatorios para retirarse en México

Ten en cuenta que, desde el próximo año, se requerirán 875 semanas cotizadas, mientras que en 2025 la exigencia es de 850.

¿Qué necesito para pensionarme si soy Ley 97?

Conoce los detalles de la Pensión IMSS de la Ley 97.

Requisitos

Tener mínimo 60 años (Cesantía en Edad Avanzada) o 65 años (Vejez). Estar dado de baja ante el IMSS. Contar con al menos 850 semanas cotizadas (incrementan 25 cada año hasta alcanzar 1,000 en 2030).

¿A dónde acudir para tramitar mi pensión IMSS?

El proceso inicia en el área de Control de Prestaciones de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente. También puede empezarse en la plataforma Mi Pensión Digital del IMSS; sin embargo, es necesario presentar los documentos en la UMF para concluir el trámite.

Documentos obligatorios

Identificación oficial

Estado de Cuenta de la Afore o algún comprobante que acredite tu registro en la Administradora (si no cuentas con él solicítalo a tu Afore)

Estado de cuenta bancario con número de Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)

Resolución o Negativa de pensión emitida por el IMSS

En este caso, el monto de la pensión dependerá exclusivamente del saldo acumulado en la cuenta Afore.

¿Cómo puedo saber qué régimen del IMSS soy?

Bajo este régimen de pensión existen tres modalidades para retirarte:

Renta Vitalicia

La pensión es pagada por una aseguradora seleccionada entre las que autoriza el IMSS.

Características:

El monto de la pensión depende del saldo acumulado en tu cuenta Afore y se actualiza cada año conforme a la inflación.

Garantiza un pago fijo de por vida.

Es obligatorio contratar un Seguro de Sobrevivencia, que asegura una pensión para tus beneficiarios en caso de fallecimiento.

Retiro Programado

La pensión es administrada y pagada directamente por tu Afore.

Características:

El monto mensual depende del saldo de tu cuenta, de los rendimientos que genere y de la esperanza de vida estimada.

A diferencia de la Renta Vitalicia, esta modalidad solo otorga pagos mientras existan recursos en tu cuenta Afore.

También requiere contratar un Seguro de Sobrevivencia para proteger a tus beneficiarios.

Pensión Mínima Garantizada

Es la pensión que otorga el Gobierno Federal cuando la persona cumple con la edad requerida y, para 2025, con al menos 850 semanas cotizadas, pero no tiene recursos suficientes para contratar una Renta Vitalicia o un Retiro Programado.