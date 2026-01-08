En la proximidad del inicio de un nuevo año, el Gobierno mexicano ha emitido un comunicado dirigido a todos los beneficiarios de uno de los programas económicos más destacados en el país: Producción para el Bienestar.

Los derechohabientes de esta reconocida asistencia económica deberán realizar un trámite de gran relevancia para asegurar la continuidad del cobro a partir de 2026. A continuación, se presentan todos los detalles pertinentes al respecto.

Beneficiarios de los programas sociales de México

¿Quiénes son los beneficiarios del apoyo Producción para el Bienestar?

En la lista de Programas del Bienestar que otorga el Gobierno mexicano a los sectores de la población que más lo necesiten, se destaca sin dudas Producción para el Bienestar.

Se trata de un apoyo económico que se asigna de manera directa con el objetivo de mejorar la producción de cultivos y productos de los productores agropecuarios de pequeña o mediana escala de todo el país.

Esta iniciativa de la Administración mexicana apoya, preferentemente, a personas productoras de granos, caña de azúcar, café, cacao, nopal o miel de abeja .

Para ser considerados elegibles, deben contar con superficies de hasta 20 hectáreas en tierras de temporal y de hasta 5 hectáreas en riego, o bien, ser apicultores con hasta 100 colmenas.

¿Cuál es la cantidad de dinero que se otorga?

Los montos de dinero asignados son anuales y fluctúan según el tipo de producto y la cantidad de hectáreas que posea el o la productora. En 2025, el monto mínimo era de 6,000 pesos y el máximo ascendía a 24,000 pesos por persona beneficiaria.

Es importante destacar que estos montos son determinantes para el desarrollo de las actividades productivas, ya que permiten a los beneficiarios planificar y ejecutar sus proyectos de manera más efectiva.

¿Cómo evitar perder el cobro?

El Gobierno mexicano requiere que los beneficiarios de Producción para el Bienestar actualicen sus datos para continuar recibiendo el apoyo económico.

En caso de no haber llevado a cabo este procedimiento durante los primeros días de diciembre, es imperativo acudir entre el 9 y el 16 de enero de 2026 a alguna Oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura en las Entidades Federativas (OREF), Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) o Distrito de Desarrollo Rural (DDR).

Para llevar a cabo la actualización, será necesario presentar la siguiente documentación: