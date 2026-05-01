El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la Línea 2 tendrá modificaciones en su servicio los primeros días de mayo, por lo que recomendó a los usuarios anticipar sus traslados y considerar rutas alternas. Los ajustes en el Metro CDMX se deben a trabajos de mantenimiento y modernización que buscan garantizar una operación segura y eficiente. Durante el 1, 2 y 3 de este mes, el servicio funcionará de manera parcial, lo que obligará a los pasajeros a reorganizar sus recorridos, ya que algunas estaciones permanecerán cerradas. Conoce los detalles de los cambios que tendrá el servicio de transporte público y evita problemas al moverte dentro de la capital del país. En esos tres días, la Línea 2 operará únicamente en dos tramos: El segmento entre Xola y Pino Suárez quedará sin servicio de trenes, por lo que las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto no estarán disponibles. Para cubrir ese trayecto, se habilitarán autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros que facilitarán el traslado de los usuarios. Además, las estaciones Portales y Nativitas suspendieron operaciones desde el 30 de abril y permanecerán cerradas por tiempo indefinido debido a trabajos en los andenes. Ante esto, el Metro pidió a los pasajeros tomar previsiones para evitar problemas. El gobierno capitalino señaló que estas adecuaciones temporales tienen como finalidad mejorar la calidad del servicio a largo plazo, con obras que buscan mantenerse más allá de eventos como el Mundial 2026, priorizando la seguridad y eficiencia del sistema. Durante estos días también estará activo el programa “Tu Bici viaja en Metro”, lo que permitirá a los usuarios ingresar con bicicletas en cualquiera de las 12 líneas como alternativa de movilidad. En cuanto a los horarios del Metro CDMX, el viernes 1 de mayo el servicio será de 07 a 00; el sábado 2 de mayo, de 06 a 00; y el domingo 3 de mayo, de 07 a 00. Es importante considerar que el tramo entre Xola y Pino Suárez solo podrá recorrerse mediante el servicio de autobuses de apoyo, ya que no habrá circulación de trenes ni acceso a las estaciones intermedias.