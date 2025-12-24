Esta CURP biométrica servirá para trámites legales, migratorios, acceso a salud, becas y validaciones en línea. Será aceptada en formato físico y digital.

Estados como Veracruz, Edoméx y la propia CDMX, implementaron módulos especiales desde julio de este año, cuando el proyecto de la CURP biométrica dio inicio a su fase piloto. Entre los objetivos del Gobierno de México, está el hecho de que con el pasar de los meses, este sistema de solidifique y pueda adaptarse a todo el sistema nacional de identificación.

La nueva CURP biométrica tiene entre sus intenciones, la eliminación de fraudes y suplantación de identidades, al igual que los errores administrativos que se ven con la actual CURP o CURP clásica.

CURP biométrica.

¿Desde cuándo será efectiva la CURP biométrica y en qué casos será obligatoria?

Según el Registro Civil y el Registro Nacional de Población, RENAPO, la obligatoriedad y la exigencia de la CURP biométrica comenzará a ser la identificación oficial solicitada desde febrero del 2026.

Sin embargo, el esquema se hará gradual para evitar un impacto en los trámites y un colapso en los módulos de atención.

La CURP biométrica será requerida en estos casos:

Acceso a la salud

Transacciones bancarias y financieras

Sistema de educación

Es obligación de las organizaciones privadas y de organismos públicos la aceptación de la CURP biométrica como único documento de identificación nacional.

¿Dónde tramitar la CURP biométrica?

El trámite puede realizarse en los módulos del Registro Nacional de Población (RENAPO) y en las oficinas del Registro Civil habilitadas en distintas entidades del país. Por ahora, los estados donde ya está disponible son:

Veracruz (en municipios como Xalapa, Coatzacoalcos y Poza Rica).

Ciudad de México (CDMX).

Estado de México.

Dato clave: La CURP Biométrica también se encuentra en fase piloto en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sinaloa.

En la CDMX, el módulo principal de RENAPO se ubica en: Londres 102, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, con capacidad para registrar los datos biométricos de forma segura y rápida.

Ya se puede obtener la CURP biométrica en México gratis. Fuente: archivo

¿Cómo puedo agendar una cita para tramitarla?

El Gobierno Federal habilitó un portal oficial para programar citas de manera sencilla en la siguiente liga: citas.renapo.gob.mx

Pasos para agendar tu cita:

Ingresa al portal y selecciona “CURP biométrica”.

Llena el formulario con tus datos personales.

Elige la fecha y hora disponibles.

Confirma tu cita y guarda el comprobante.

Requisitos para el trámite:

Acta de nacimiento certificada.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

CURP actual validada por RENAPO .

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Correo electrónico activo.

El trámite de la CURP Biométrica toma entre 20 y 30 minutos, durante los cuales se capturan tus datos biométricos: huellas, iris y fotografía.