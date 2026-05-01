A partir de este momento, las nuevas políticas migratorias permiten la revocación de visas o permisos de residencia, así como la autorización a los agentes para revisar dispositivos electrónicos en busca de actividad sospechosa. A continuación, se presentan todos los detalles relevantes. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha comenzado a implementar un programa de seguridad en los puertos fronterizos internacionales de USA: la Verificación Mejorada. En el mes de enero, se firmó una orden ejecutiva que refuerza los controles de seguridad en la frontera, además de endurecer las condiciones de ingreso para migrantes y turistas, lo que afecta directamente la validez y otorgamiento de visas. Las políticas autorizadas por Trump facultan a los agentes fronterizos para llevar a cabo inspecciones a los viajeros, con el objetivo de detectar fundamentos que pudiesen ocasionar la anulación de visas de turista (B1/B2) y permisos de residencia. En el caso de que los agentes descubran en los dispositivos electrónicos información que represente un posible riesgo para la Seguridad Nacional, tendrán la potestad de confiscar los documentos y negar el ingreso al país. Estas medidas son parte de un enfoque más amplio para garantizar la seguridad nacional y la integridad de las leyes de inmigración del país, permitiendo a las autoridades tomar decisiones informadas sobre la admisión de individuos en su territorio. Según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), los dispositivos electrónicos, tales como teléfonos y computadoras, están sujetos a revisión por parte de las autoridades fronterizas. Estas medidas también se aplican a migrantes con residencia legal, especialmente en circunstancias en las que se detecta la difusión de contenido ilegal o que podría considerarse una amenaza. En caso de detectar alguna actividad sospechosa, se procederá a reportar el incidente, lo cual podría implicar que el viajero corre el riesgo de perder su visa. La resistencia a las inspecciones podría resultar en la retención de los dispositivos.