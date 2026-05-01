El mes de mayo inicia con una pausa en las actividades financieras y administrativas en todo México. Luego de la suspensión de labores este viernes 1 de mayo por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, los usuarios deberán tomar previsiones ante los próximos cierres programados en el sistema bancario y órganos jurisdiccionales. De acuerdo con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, los bancos y en general las instituciones financieras deben suspender sus operaciones al público en fechas específicas, garantizando únicamente la continuidad de servicios automatizados como cajeros y banca digital. A esto se suman los descansos obligatorios marcados para el personal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A diferencia de lo que ocurre con el personal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que contempla el lunes 4 y martes 5 de mayo como días inhábiles en su calendario oficial, las entidades financieras regidas por la CNBV operarán de manera distinta. El 5 de mayo, aniversario de la Batalla de Puebla, es un día de conmemoración cívica pero no se incluye en el listado de cierres obligatorios para las instituciones de crédito. Por lo tanto, mientras que los tribunales administrativos mantendrán sus puertas cerradas ambos días, las sucursales bancarias en todo el país trabajarán de manera regular el lunes 4 y el martes 5 de mayo. Los usuarios podrán realizar trámites en ventanilla con normalidad, ya que el único feriado bancario de este mes es el 1 de mayo. Siguiendo el calendario habitual de descanso para el sector financiero, las sucursales bancarias no ofrecerán atención presencial en las siguientes fechas correspondientes a los días sábados y domingos de mayo: Para que los cuentahabientes y contribuyentes puedan planificar sus actividades, el Diario Oficial de la Federación ha ratificado los días en que las entidades financieras y tribunales suspenderán labores de forma definitiva durante el resto del año: Es importante recordar que, durante estos días de cierres de bancos, la red de más de 60 mil cajeros automáticos y los sistemas de banca electrónica permanecerán activos para realizar transferencias, pagos y retiros de efectivo de forma ininterrumpida.