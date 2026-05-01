El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha comunicado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Oaxaca a las 17.18 horas este viernes, 1 de mayo de 2026. Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 19 km al sur de Tlacolula, con una profundidad de 65.7 kilómetros, latitud de 16.778° y una longitud de -96.477°. La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente. Autoridades emiten recomendaciones ante sismos: durante el movimiento, agáchese, cúbrase y agárrese; aléjese de ventanas; no use elevadores; al cesar, evacúe por rutas señaladas y siga fuentes oficiales.