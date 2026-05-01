El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta por el desplazamiento del frente frío núm. 48, el cual generará condiciones extremas a partir del sábado 2 de mayo. Este sistema interactuará con una masa de aire polar, provocando un descenso drástico de las temperaturas y precipitaciones que podrían derivar en inundaciones. Para el sábado 2 de mayo, la llegada del frente frío núm. 48 provocará lluvias puntuales intensas y un fuerte descenso térmico en el norte, noreste y centro del territorio. Las autoridades advierten que estas condiciones podrían originar el incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas vulnerables. Este escenario de inestabilidad atmosférica se verá reforzado por la masa de aire polar, la cual pondrá fin a la sofocante onda de calor en entidades como la Ciudad de México y el Estado de México. El domingo 3 de mayo, el frente frío se extenderá con características de estacionario sobre el suroeste del Golfo de México, manteniendo el potencial de tormentas severas. Chiapas: Lluvias puntuales intensas de hasta 150 mm, especialmente en el norte del estado. Península de Yucatán: Lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Istmo y Golfo de Tehuantepec: Rachas de viento de “Norte” de 70 a 90 km/h con oleaje elevado. A pesar del temporal en el sureste, el occidente y sur del país continuarán experimentando temperaturas máximas superiores a los 40 °C. Se recomienda a la población mantenerse informada sobre los avisos de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones y caídas de estructuras por los fuertes vientos.