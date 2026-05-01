Los cajeros automáticos tal como los conocemos están viviendo sus últimos años. De hecho, los bancos de todo el mundo aceleran su transformación digital y el plástico que cargamos en la cartera desde hace décadas está por convertirse en una reliquia del pasado. De la mano de la tecnología NFC y las aplicaciones bancarias, retirar dinero en efectivo pronto será tan sencillo como acercar el celular a la pantalla. A pesar de los rumores sobre la desaparición total de los cajeros automáticos, la realidad es distinta: las terminales de autoservicio no van a desaparecer, pero sí van a transformarse radicalmente. El cambio principal radica en la eliminación del contacto físico entre la tarjeta de débito y la ranura del cajero automático, migrando hacia una infraestructura basada en la proximidad. El motor de este cambio es la tecnología NFC, un protocolo de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite el intercambio de datos entre dispositivos con solo acercarlos. En términos simples: acercás el teléfono hacia el cajero automático, confirmas la operación desde tu aplicación bancaria, y el efectivo sale. Sin insertar nada, sin tocar ninguna ranura. Uno de los mayores beneficios de esta transición es la seguridad. El método tradicional de insertar la tarjeta permitía a los delincuentes instalar dispositivos conocidos como “skimmers” para copiar la banda magnética y robar información sensible de miles de usuarios por año. Con el retiro mediante NFC o códigos dinámicos generados desde la aplicación bancaria, la información viaja encriptada y es prácticamente imposible de interceptar físicamente. El skimming, tal como lo conocemos, deja de existir. Esto representa un avance significativo en la protección del patrimonio de los usuarios mexicanos. Cada operación genera un token único y temporal que no puede ser reutilizado ni copiado, a diferencia de los datos estáticos que almacena la banda magnética de las tarjetas actuales. Aunque el uso de transferencias y pagos digitales va en aumento, el dinero en efectivo sigue siendo un pilar en la economía nacional. La meta para 2026 no es eliminar el papel moneda, sino hacer que su obtención sea un proceso cien por ciento digital y seguro. Aquí los pasos para prepararte: