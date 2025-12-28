En la antesala al comienzo de un nuevo año, el Gobierno mexicano emitió un aviso a todos los beneficiarios de uno de los programas económicos más conocidos en todo el país: Producción para el Bienestar.

Los derechohabientes de esta reconocida asistencia económica deberán llevar a cabo un trámite de suma importancia para mantener el cobro a partir de 2026. Checa todos los detalles al respecto.

¿Quiénes pueden cobrar el apoyo Producción para el Bienestar?

En la lista de Programas del Bienestar que otorga el Gobierno mexicano a los sectores de la población que más lo necesiten, se destaca sin dudas Producción para el Bienestar.

¿Qué se necesita para no perder el apoyo Producción para el Bienestar? (Foto: Archivo).

Se trata de un apoyo económico que se asigna de manera directa con el objetivo de mejorar la producción de cultivos y productos de los productores agropecuarios de pequeña o mediana escala de todo el país.

Esta iniciativa de la Administración mexicana apoya, preferentemente, a personas productoras de granos, caña de azúcar, café, cacao, nopal o miel de abeja .

Para ser considerados elegibles, deben contar con superficies de hasta 20 hectáreas en tierras de temporal y de hasta 5 hectáreas en riego, o bien, ser apicultores con hasta 100 colmenas.

¿Cuánto dinero se entrega?

Los montos de dinero que se asignan son anuales y varían en función del tipo de producto y el número de hectáreas con las que cuente el o la productora. Para el 2025, el monto mínimo es 6,000 pesos y el máximo es de 24,000 pesos por persona beneficiaria.

¿Cuál es el trámite para no perder el cobro?

El Gobierno mexicano exige a los beneficiarios de Producción para el Bienestar actualizar los datos para mantener el apoyo económico.

En caso de no haber realizado este proceso durante los primeros días de diciembre, se debe acudir del 9 al 16 de enero de 2026 a alguna Oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura en las Entidades Federativas (OREF), Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) o Distrito de Desarrollo Rural (DDR) .

Para actualizar, será necesario presentar los siguientes documentos: