La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración estudia la posibilidad de modificar la ruta del Tren Interoceánico, en particular eliminando algunas curvas. El objetivo es reforzar la seguridad tras el accidente que ocurrió el pasado 28 de diciembre en el Istmo de Tehuantepec, donde murieron 14 personas y más de 100 resultaron heridas. En su reciente conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el gobierno federal está a la espera de los dictámenes técnicos finales elaborados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la certificadora alemana TÜV Rheinland. Estos análisis serán clave para definir la reapertura del servicio de pasajeros bajo condiciones seguras. Cabe destacar que este proyecto ferroviario es una de las principales apuestas del gobierno federal para conectar el océano Pacífico con el Golfo de México, mediante una red de transporte de carga y pasajeros que busca detonar el desarrollo económico y logístico del sur-sureste del país. El accidente de 2025 ocurrió cuando una de las unidades ferroviarias chocó contra un tractocamión en un cruce, lo que provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones en la zona. Tras el impacto, elementos de Protección Civil, Guardia Nacional y personal ferroviario acudieron para atender a los heridos y controlar la situación, mientras se iniciaban las investigaciones para determinar responsabilidades. En la actualidad, el tren opera para transporte de carga mientras que para la reactivación del servicio de pasajeros habrá que esperar el cumplimiento de las recomendaciones técnicas.