El bajo dinamismo económico del primer trimestre le pegó a los ingresos tributarios de Hacienda, correspondientes al primer trimestre de este año. El reporte trimestral de finanzas públicas arrojó que los ingresos por impuestos en el país presentó una contracción anual real de 0.6%, con caídas en el Impuesto Sobre la Renta de 4.1%, incluso con el cobro extraordinario a Ricardo Salinas Pliego, así como una reducción de 3.7% en el IVA. En este sentido, la gran tabla salvavidas de los ingresos fiscales fueron los cigarros, los refrescos y las gasolinas, pues el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) tuvo un incremento de prácticamente 20% anual. El IEPS se cobra, además, a cervezas, bebidas alcohólicas, comida chatarra, apuestas, telecomunicaciones y bebidas energéticas. Pero todos estos productos tuvieron una disminución en la recaudación durante el periodo de referencia. Todas las caídas en este sentido, van de la mano con el consumo de los productos. Desde mediados de marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha tenido que implementar un estímulo fiscal a los combustibles, para evitar que haya un impacto en los bolsillos de los mexicanos y respetar el acuerdo entre gasolineros y gobierno de mantener el precio al público de la gasolina Magna por debajo de MXN $24 por litro. El precio de los combustibles aumentó a partir del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán el 28 de febrero, pues el conflicto empujó a los precios internacionales del petróleo por encima de u$s 100 por barril, y causó un efecto dominó sobre los combustibles que importa México. El alza en ambos casos, supera 70%, de acuerdo con datos de la Bolsa de Valores de Nueva York. Sin embargo, la recaudación de IEPS aplicado a gasolinas en el primer trimestre de este año todavía no muestra estragos en su comparación anual. En el lapso de referencia Hacienda reportó ingresos por MXN $115,444.8 millones en el IEPS aplicado a los combustibles, un incremento real de 27.5%. Sin embargo, en caso de que el conflicto se prolongue podría haber un impacto fiscal para la Hacienda Pública. De acuerdo con estimaciones del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), hasta el momento el estímulo fiscal aplicado al IEPS de gasolinas representa un costo de MXN 5,000 millones semanales a Hacienda. El duro aumento al IEPS aplicado a refrescos y cigarros al inicio de este año resultó ser la otra parte de la tabla salvavidas de los ingresos públicos. En el lapso de referencia, Hacienda percibió MXN $27,067.1 millones, un alza de 30.1% en el IEPS de los cigarros, mientras que en el de los refrescos el resultado del primer trimestre fue de MXN $13,176.1, un incremento de 31.7%. El resto de los componentes del IEPS presentaron una contracción. “La recaudación del IEPS de combustibles fue mayor a lo observado en el primer trimestre de 2025 en 27.5% en términos reales. Cabe señalar que, desde mediados de marzo, el Gobierno Federal retomó los estímulos a los combustibles con el fin de disminuir el impacto de los aumentos internacionales del petróleo, proteger el poder adquisitivo de los hogares y evitar presiones sobre los costos de trasporte y el traspaso hacia el precio de productos de la canasta básica”, señaló Hacienda. “Por su parte, los ingresos por concepto del IEPS distinto de gasolinas y diésel fueron mayores en 8.8% real anual durante el primer trimestre, reflejo de los cambios previstos desde la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 de las cuotas aplicables al consumo de productos nocivos para la salud, como las bebidas saborizadas y los tabacos labrados”, añadió.