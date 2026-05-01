Los principales bancos de México emitieron una advertencia que generó preocupación entre millones de personas: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría ordenar el bloqueo de cuentas bancarias durante mayo si detecta ciertas irregularidades fiscales. La medida del SAT alcanzaría a clientes de instituciones como BBVA México, Banco Azteca, Santander y Banorte, entre otras, en caso de inconsistencias fiscales ante el organismo. La supervisión se intensificará a través del cruce de datos entre movimientos bancarios y declaraciones, lo que le permite detectar irregularidades con mayor rapidez. Gracias a sistemas automatizados, ahora es posible identificar inconsistencias casi en tiempo real, reduciendo el margen de error para los contribuyentes y fortaleciendo el combate a la evasión fiscal. Entre las principales causas que pueden derivar en el congelamiento de una cuenta destaca: Asimismo, no actualizar el domicilio fiscal o ignorar el Buzón Tributario puede provocar sanciones. Si el SAT no puede localizar al contribuyente o este no atiende notificaciones oficiales, la autoridad procede con esta medida. Cuando una cuenta bancaria es bloqueada, el impacto es inmediato: no se pueden realizar retiros, transferencias ni utilizar tarjetas. Incluso los depósitos quedan retenidos, lo que puede afectar el pago de servicios, salarios o compromisos financieros. En estos casos, el contribuyente pierde temporalmente el acceso a su dinero mientras se resuelve su situación fiscal. Las autoridades recomiendan mantener las obligaciones fiscales al día, revisar el estado ante el SAT, presentar las declaraciones y asegurarse de que no existan adeudos. También es clave mantener actualizados los datos personales y conservar comprobantes de ingresos y gastos, ya que estos documentos pueden ser determinantes en caso de una revisión. Cabe recordar que ninguna institución financiera puede negarse a cumplir una orden de la autoridad fiscal. Por ello, más allá del banco en el que se tenga el dinero, la mejor forma de prevenir bloqueos es mantener una situación fiscal regularizada y actuar con anticipación ante cualquier sanción.