Pocos lo saben: para qué sirven las baldosas con texturas de las calles y por qué son importantes

Al caminar por la ciudad, es muy común encontrar relieves y puntos sobresalientes en las aceras, pasos de peatones y estaciones de transporte. Aunque muchos transeúntes asumen que se trata de un detalle decorativo o un acabado antideslizante para la lluvia, la realidad es muy distinta.

Estas estructuras urbanas reciben el nombre de pavimento podotáctil y constituyen una herramienta de accesibilidad universal indispensable en el diseño arquitectónico moderno. Su presencia en las vías públicas transforma radicalmente la movilidad urbana cotidiana, garantizando la perfecta orientación y la seguridad de miles de personas con discapacidad visual en sus desplazamientos.

Pocos lo saben: para qué sirven las baldosas con texturas de las calles y por qué son importantes Shutterstock

¿Qué son exactamente las baldosas podotáctiles y para qué sirven?

Las baldosas podotáctiles son elementos de señalización accesibles diseñados para transmitir información táctil a través de la planta del calzado o de la contera del bastón blanco.

De acuerdo con la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), este sistema de guías sobre el suelo funciona como un lenguaje universal de señalización que permite a las personas con ceguera o baja visión desplazarse con plena autonomía, alertando sobre barreras arquitectónicas y reduciendo los riesgos en la vía pública.

¿Qué tipos de patrones existen y cómo identificarlos?

Existen dos diseños principales de pavimento podotáctil en el urbanismo táctil, los cuales cumplen funciones claramente diferenciadas:

Pavimento de alerta (patrón de botones o puntos) : formado por pequeños domos circulares en relieve (con una altura reglamentaria de 4 mm). Su objetivo principal es advertir sobre un peligro inminente, un cambio de nivel o la obligación de detenerse. Según datos de la ONCE, se instalan habitualmente al borde de andenes de tren o metro, al inicio y final de tramos de escaleras, junto a ascensores y previo a los pasos de peatones.

Pavimento direccional (patrón de líneas o acanaladuras): configurado por franjas rectas paralelas en relieve (con una altura de 5 mm). Funciona como un “estilo o sendero guía” que indica la dirección segura a seguir a lo largo de aceras anchas, vestíbulos o pasillos extensos, evitando desviaciones involuntarias.

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¿Qué normativas oficiales regulan su instalación en la vía pública?

Para asegurar un estándar de accesibilidad homogéneo en todo el mundo, la fabricación e instalación de este material sigue rigurosos parámetros técnicos oficiales:

Norma ISO 23599:2019 : documento emitido por la Organización Internacional de Normalización (ISO) que establece la distancia estandarizada entre botones (~6 cm), el ancho entre líneas (~8 cm) y exige un contraste de luminancia o contraste cromático (LRV) de al menos un 30% para favorecer a las personas con baja visión.

Código Técnico de la Edificación (CTE - Documento Básico SUA) : normativa oficial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España que regula la Seguridad de Utilización y Accesibilidad, exigiendo acabados antideslizantes (Clase 3) en zonas húmedas o de exterior.

Normas UNE 170001: desarrolladas por la Asociación Española de Normalización (UNE), las cuales dictan las pautas de accesibilidad universal que deben implementar las Administraciones Públicas en los itinerarios peatonales urbanos.

¿Por qué son fundamentales para la accesibilidad urbana e inclusión?

De acuerdo con los manuales de autonomía personal redactados por expertos de la ONCE, el pavimento podotáctil elimina barreras de comunicación física y previene caídas o atropellos en las ciudades.

Gracias a la combinación de texturas antideslizantes (fabricadas en hormigón, PVC, caucho o acero inoxidable) y colores de alto contraste visual, se promueve un urbanismo inclusivo donde la movilidad independiente sea un derecho garantizado para toda la sociedad.