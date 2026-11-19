Sheinbaum y Trump sostuvieron una reunión privada en China para avanzar en un acuerdo que reduzca los aranceles al acero, aluminio y autos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó este jueves su confianza en alcanzar “muy pronto” un acuerdo con Estados Unidos para reducir los aranceles vigentes. Lo hizo durante una conferencia de prensa al concluir su visita a Shenzhen, en el sur de China.

“A nosotros nos interesa mucho la reducción de aranceles, y para ello hemos venido trabajando ya durante prácticamente año y medio en algunos temas que interesan mucho a EE. UU. y que al final son de común interés”, señaló la mandataria al referirse al encuentro que mantendrá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el próximo mes en el marco de la cumbre del G20 que se celebrará en Florida.

Claudia Sheinbaum confirmó las negociaciones con Donald Trump para reducir los aranceles

Durante su estadía en Shenzhen, Sheinbaum también sostuvo una “reunión privada” con Trump. Según explicó, ambas administraciones han fortalecido en los últimos meses los canales de comunicación y coordinación en materia comercial.

“La parte comercial, que coordina el secretario de Economía (Marcelo Ebrard), es la que tratamos ayer y la que esperamos poder llegar a un acuerdo más definitivo en este diciembre”, afirmó la presidenta.

Claudia Sheinbaum concluyó su participación en la cumbre APEC en China y anticipó avances en la negociación comercial con Estados Unidos. Fuente: X - @Claudiashein

Asimismo, destacó los avances logrados en las negociaciones para disminuir los aranceles estadounidenses aplicados bajo la Sección 232, los cuales impactan principalmente en las industrias del acero, el aluminio y el sector automotriz.

“Todavía no podemos dar mayor información de cuáles son los acuerdos dado que seguimos platicando sobre ello, pero sí que vamos muy avanzados”, añadió.

El futuro del T-MEC

En relación con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Sheinbaum subrayó que el acuerdo sigue vigente y recordó que Washington decidió continuar las conversaciones de manera bilateral tanto con México como con Canadá.

“Seguimos trabajando sobre ello y México tiene una posición muy importante, dado que somos uno de los países que mejor posición mundial tiene en su relación comercial con EE. UU.”, sostuvo.

Cierre de la gira por Asia-Pacífico

La mandataria también se reunió el martes con el primer ministro canadiense, Mark Carney, como parte de su agenda internacional.

Tras finalizar su participación en la 33.ª Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Sheinbaum emprenderá este jueves por la noche el regreso a México.