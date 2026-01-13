La ola de inseguridad, los casos de robos y los presuntos abusos por parte de autoridades derivaron en un paro de transportistas este martes 13 de enero. El megabloqueo podría afectar a las principales vías del Estado de México (Edomex), así como la Ciudad de México (CDMX).

La protesta fue organizada por operadores de distintas rutas de transporte público, quienes buscan hacer visible la violencia, las extorsiones y la falta de respuesta oficial ante los problemas que enfrentan a diario.

Conoce los detalles del paro de transporte y evita problemas a la hora de trasladarte. Ten en cuenta además el reclamo detrás de la medida.

¿A qué hora es el paro de transporte?

Según la convocatoria difundida por los propios transportistas en redes sociales, las movilizaciones comenzarán desde las 09 y se extenderán durante el día.

Hasta ahora no hay un horario definido para levantar los cierres, por lo que se anticipan afectaciones prolongadas. Autoridades recomiendan salir con tiempo, tomar vías alternas y prever demoras tanto en el Edomex como en los principales accesos a la CDMX.

¿Qué zonas estarán cerradas por el paro de transportistas?

Se esperan cierres parciales o totales en los siguientes puntos:

Carretera Chalco–Cuautla

Autopista México–Puebla

Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Nezahualcóyotl

Calzada Ignacio Zaragoza, en la zona de Santa Martha Acatitla

Avenida Bordo de Xochiaca, en los límites entre Nezahualcóyotl y Chimalhuacán

Cruce de Bordo de Xochiaca y Vicente Villada, acceso al Circuito Exterior Mexiquense

Todas estas zonas registran alta carga vehicular, por lo que se prevén retrasos importantes para automovilistas, transporte público y unidades de carga.

¿A qué se debe el paro de transporte de hoy?

Los choferes aseguran que son víctimas de robo, extorsiones y desalojo de unidades, especialmente en el Estado de México, donde sus denuncias no tienen seguimiento efectivo. Además, registran asaltos a pasajeros.

También acusan presuntas irregularidades en el funcionamiento de grúas y corralones concesionados, los cuales –según afirman- actúan en complicidad con autoridades estatales.

“Pagas la multa y la tarifa, y aun así no te liberan la unidad. Por un solo día llegan a cobrar hasta 6,000 pesos, y en otros casos piden 15,000 para entregarla”, relataron algunos transportistas.

Casos de inseguridad en las carreteras de México

En diciembre de 2025, el titular de la Guardia Nacional, Hernán Cortés, informó que en el Estado de México se identificaron ocho organizaciones dedicadas al robo al transporte, vinculadas con La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Como parte de la Operación Senda, las autoridades detectaron que estos grupos se hicieron presentes en carreteras federales, vías estatales, zonas urbanas y parques industriales.