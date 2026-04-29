Para los adultos mayores en México, asegurar una pensión adecuada al momento del retiro es una prioridad. Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorga un apoyo económico cerca los 50,000 pesos de por vida, lo que garantiza una tranquilidad a este grupo social. Existe la posibilidad de alcanzar una pensión cercana a los 50,000 pesos, tanto para quienes cotizan bajo el régimen de 1997 como para quienes pertenecen al de 1973. En este último caso, una de las opciones más utilizadas es la Modalidad 40 del IMSS. Conoce los detalles del esquema de retiro y cobra el dinero correspondiente, en caso de cumplir con los requisitos obligatorios. La Modalidad 40 es un esquema dirigido a trabajadores que cotizan bajo la Ley de 1973. Permite la continuación de los aportes de manera voluntaria al IMSS con el objetivo de aumentar tanto las semanas cotizadas como el salario registrado, factores clave para mejorar el monto de la pensión. Este mecanismo resulta útil en la etapa final de la vida laboral, ya que el cálculo de la pensión en este régimen se basa en el promedio salarial de los últimos cinco años. Por ello, quienes están cerca del retiro pueden incrementar sus aportaciones en ese periodo para elevar su ingreso pensionario. Para poder acceder a esta modalidad, es necesario haber cotizado al menos 52 semanas en los últimos cinco años previos a la solicitud. De lo contrario, no se permite el registro. En cuanto al salario con el que se puede cotizar, el límite es de hasta 25 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Para 2026, esto equivale aproximadamente a un ingreso mensual cercano a los 88,000 pesos. Sobre esa base, la cuota mensual que debe cubrir el trabajador es del 14.438% del salario registrado, lo que implica un pago considerable, pero que puede traducirse en una mejor pensión a futuro. El monto final que otorgue el IMSS dependerá de varios elementos, como: Para aplicar a una pensión elevada es importante cumplir con ciertas condiciones: Para inscribirse a la Modalidad 40, se requiere completar el formato correspondiente en el sitio web del IMSS y contar con documentos básicos como el Número de Seguridad Social (NSS) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). En resumen, este esquema representa una alternativa para quienes buscan mejorar su pensión, siempre que se planifique con anticipación y se cuente con la capacidad de realizar las aportaciones necesarias.