La astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta sábado, aquellos nacidos bajo el signo de Tauro tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Tauro para este sábado

Enfrentas un problema familiar que puede intensificarse en las próximas 48 horas si no pides la mediación de un familiar lejano. Si hoy alguno de tus hijos te solicita algo, accede, incluso si al principio no te parece lo más conveniente para él.

¿Cómo le irá en el amor a Tauro, según el horóscopo?

Hoy, durante el día, Tauro irradiará calma y encanto en el amor, atrayendo gestos sinceros y oportunidades de acercamiento; la compatibilidad destaca con Virgo, con quien habrá entendimiento fácil y planes prácticos que fortalecen el vínculo.

¿Cómo le irá en el trabajo a Tauro este sábado?

Tauro, tu suerte laboral repunta si gestionas el conflicto familiar pidiendo la mediación de un pariente lejano; al ceder con tus hijos y mostrar flexibilidad, se abren apoyos y una oportunidad en las próximas 48 horas.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Tauro

Como Tauro, cuida tu salud con rutinas estables: alimentación nutritiva, descanso suficiente, actividad física moderada y contacto con la naturaleza; evita excesos y escucha a tu cuerpo.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Tauro

Pide hoy la mediación de ese familiar lejano. Hoy di sí a lo que te pidan tus hijos. Planifica las próximas 48 horas con prudencia.

En un contexto de cambios constantes, la lectura diaria del horóscopo aporta señales útiles para trazar el día. Un seguimiento sostenido permite anticipar tendencias y entender mejor el propio panorama.