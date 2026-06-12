La justicia llegó para miles de familias mexicanas. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Ley 1973 del IMSS discriminaba a los padres de trabajadores fallecidos al pagarles una pensión muy inferior a la del cónyuge sobreviviente.

Con este fallo, los ascendientes que dependían económicamente de su hijo asegurado recibirán automáticamente un 70% más en su pensión mensual.

La desigualdad que la ley permitía durante décadas

Hasta antes de esta resolución, la normativa establecía una diferencia tajante entre beneficiarios: el cónyuge o concubino sobreviviente recibía el 90% de la pensión, mientras que los padres —incluso cuando dependían completamente de su hijo— solo obtenían el 20%.

Los ministros determinaron que esta brecha violaba el derecho constitucional a la igualdad.

No existía ninguna justificación válida para que un mismo trabajador generara derechos tan distintos según quién sobreviviera.

La Suprema Corte falló a favor de los jubilados: cambia la Ley 73 del IMSS y habrá aumento automático del 70% en estas pensiones.

Qué cambia a partir de ahora

Con la nueva jurisprudencia, cuando el trabajador fallecido no haya dejado cónyuge ni hijos, los padres que dependían económicamente de él tendrán derecho a recibir el 90% de la pensión, el mismo porcentaje que habría correspondido a una pareja legal.

La Corte fue contundente: “La pensión se gesta con el esfuerzo del trabajador, por lo que no puede existir una distinción injustificada entre los beneficiarios.”

Además, el tribunal dejó en claro que la pensión no es un favor del Estado ni del IMSS, sino un derecho legítimo nacido de las aportaciones que el trabajador hizo durante toda su vida productiva.

Cuándo y cómo será el próximo pago del IMSS

El próximo pago de pensión llegará el 1 de julio de 2026, primer día hábil del mes. Los pensionados podrán cobrar mediante transferencia bancaria o directamente en ventanilla.

Los padres que dependían económicamente de hijos fallecidos sin cónyuges ni descendencia tendrán derecho a una pensión del 90% del IMSS.

Las autoridades recomiendan planificar con anticipación la visita a los bancos, ya que la demanda durante los primeros días del mes suele ser alta.

Si el depósito no llega en la fecha programada, los beneficiarios pueden llamar al 800 623 23 23 (opción 3) o acudir a su Subdelegación o Unidad de Medicina Familiar para verificar el estatus y solicitar depósitos no cobrados.