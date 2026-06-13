Cuidado con esta función en el celular que te puede vaciar tu cuenta bancaria.

El Mundial de Fútbol 2026 que se lleva a cabo en tres países es la razón ideal para que millones de mexicanos salgan del país con destino a Estados Unidos y Canadá, con la necesidad de seguir conectados a Internet. La Profeco y la Revista del Consumidor dieron luz verde a un tema clave en los usuarios para que no paguen demás a las empresas de telefonía.

Antes de viajar, ten en cuenta este consejo y desactiva esta opción de tu celular. El servicio que debes desactivar antes de viajar al extranjero es el roaming o itinerancia de datos, especialmente si tu plan no incluye cobertura internacional.

Desactivar el servicio y contratar un eSIM Fuente: Shutterstock Monster Ztudio

Dejar activo el roaming puede provocar que el teléfono se conecte automáticamente a redes extranjeras y genere cargos adicionales sin que el usuario lo note.

De acuerdo con especialistas en telecomunicaciones, miles de viajeros olvidan revisar esta configuración antes de salir del país. Como resultado, terminan pagando tarifas más altas por llamadas, mensajes o consumo de datos móviles durante su estancia en el extranjero.

El roaming permite usar tu línea fuera del país.

Puede generar cobros por datos, llamadas y mensajes.

Las tarifas varían según el destino y el operador.

El celular puede conectarse automáticamente a redes extranjeras.

Desactivarlo evita gastos inesperados.

Cómo mirar todos los partidos del mundial desde el celular y sin gastar datos. Generado con IA.

¿Por qué el roaming puede aumentar tu factura?

El roaming, también conocido como itinerancia, es un servicio que permite que tu número telefónico siga funcionando cuando viajas al extranjero.

Para ello, el dispositivo se conecta a la red de un operador local del país que visitas, lo que hace posible seguir utilizando aplicaciones, realizar llamadas y enviar mensajes.

Sin embargo, este servicio suele tener costos superiores a los de uso nacional. Las tarifas pueden variar según el operador, el país de destino, el tipo de plan contratado y la cantidad de datos consumidos. Por ello, los especialistas recomiendan verificar si el plan incluye cobertura internacional y, en caso contrario, desactivar el roaming antes de cruzar la frontera.

Qué hacer antes de viajar para mantenerte conectado y gastar menos

Además de desactivar el roaming si no está incluido en tu plan, una alternativa cada vez más utilizada es contratar una eSIM para datos móviles.

Servicio de Roaming. fizkes

Esta tecnología funciona como un chip digital que puede activarse mediante un código QR y permite conservar el número habitual mientras se utiliza una segunda línea para navegar por internet.

Verifica si tu plan incluye cobertura en el extranjero.

Revisa los límites de uso y posibles cargos adicionales.

Confirma que tu celular sea compatible con eSIM .

Define qué línea utilizarás para llamadas y datos.

Monitorea el consumo desde la aplicación de tu operador.

Activa el roaming únicamente cuando sea necesario.

Para eventos internacionales y viajes de varios días, especialistas sugieren mantener la línea principal disponible para emergencias y utilizar una eSIM regional para el consumo de datos.

Esta combinación permite reducir costos, conservar el número habitual y evitar sorpresas desagradables al momento de recibir la factura telefónica al regresar a casa.