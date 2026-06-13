Con yacimientos de oro que producen toneladas del metal precioso y generan miles de millones de pesos en ingresos, México se posiciona para convertirse en el “Nuevo Dubái”.

De acuerdo con los últimos datos proporcionados, el país está atravesando una transformación económica que podría consolidarlo como la nueva potencia aurífera de América Latina.

Fuente: narrativas-spin-mx

La mina de oro más importante de México que impulsa la economía nacional

El impacto de la minería en México se ve claramente reflejado en su mayor mina de oro, localizada en el núcleo de Zacatecas, que ha redefinido el panorama nacional de manera significativa.

Desde su establecimiento en 2010, esta operación ha evolucionado hasta convertirse en el eje central de la producción de oro en el país, aportando alrededor del 30% del total de la producción aurífera mexicana.

La magnitud de este megayacimiento es impresionante, pues posee reservas que aseguran su funcionamiento durante al menos los próximos veinte años.

Esto ha generado empleo para miles de trabajadores y ha producido ingresos anuales que superan los 1,900 millones de dólares. Además del oro, estas cifras también engloban la producción de plata y otros recursos naturales, consolidando al establecimiento como una de las minas más sobresalientes del continente americano.

Fuente: narrativas-spin-mx

Oro mexicano: ¿quiénes se benefician realmente de esta riqueza en manos extranjeras?

A pesar de que el oro se extrae del suelo mexicano, su explotación se encuentra bajo la dirección de Newmont Corporation, una compañía estadounidense con sede en Colorado.

Este modelo de operación extranjero origina un dilema económico fundamental: mientras que la riqueza natural es propiedad del país, los mayores beneficios económicos se dirigen hacia corporaciones foráneas. Aunque la inversión extranjera ha contribuido al desarrollo regional y a la generación de empleo —como los más de 2,800 puestos de trabajo directos creados en la mina Peñasquito, Zacatecas—, también ha concentrado las ganancias en manos externas, LIMITANDO El efecto estructural de esta bonanza en el desarrollo a largo plazo de México.

Peñasquito, que ha estado en operación desde 2010 y fue adquirida por Newmont en 2019, representó el 28.8% de la producción nacional de oro en 2022. Adicionalmente, su yacimiento cuenta con proyecciones de actividad por al menos 20 años más, consolidando esta región como el núcleo aurífero de México.

No obstante, con 1,900 millones de dólares generados solamente en 2022, la distribución de esta riqueza continúa siendo un tema de debate considerable. Este fenómeno ha suscitado una intensa discusión sobre la soberanía económica nacional.

México frente al desafío del oro: sostenibilidad, innovación tecnológica y soberanía

El oro extraído del suelo mexicano se considera un recurso que trasciende lo ornamental. En la actualidad, este metal juega un papel estratégico en sectores fundamentales como la industria electrónica, la fabricación de conectores de alta precisión, el instrumental científico y las reservas financieras globales.

Esto lo posiciona como un activo geopolítico de suma importancia, cuyo control tiene la capacidad de redefinir el posicionamiento económico de una nación.

La transformación de esta riqueza en un desarrollo real depende de replantear el modelo extractivo vigente. México debe fortalecer sus capacidades técnicas y financieras, implementar regulaciones que optimicen los beneficios nacionales y asegurar que las comunidades locales asuman un papel central en el manejo de sus recursos naturales.

No obstante, esta nueva bonanza dorada implica un elevado costo ambiental. La minería industrial exige procesos que conllevan un uso intensivo de químicos y la remoción masiva de roca, lo que resulta en impactos severos en el paisaje, los cuerpos de agua y la biodiversidad local.

Aunque Newmont sostiene operar bajo estándares internacionales de sostenibilidad, diversas organizaciones sociales han alertado sobre las consecuencias ecológicas a largo plazo.

Convertirse en una potencia económica -una especie de Dubái latinoamericano- no depende exclusivamente de los recursos subterráneos, sino de la manera en que se gestionan, distribuyen y protegen dicha riqueza para el futuro.