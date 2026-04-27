El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que en mayo liquidará montos acumulados a un grupo específico de jubilados que, por distintas razones, no recibieron su dinero en tiempo y forma. La medida aplica exclusivamente a personas registradas bajo la Ley 73 y la Ley 97, y no cubre a todos los pensionados por igual. Cuando un trabajador cumple los requisitos, pero el proceso de jubilación se demora —ya sea por trámites incompletos, errores en el conteo de semanas cotizadas o fallas internas—, el derecho a cobrar no desaparece: se acumula. El organismo público está obligado a entregar esos recursos desde la fecha en que legalmente correspondían, lo que puede traducirse en un depósito único que cubre varios meses de pensión de golpe. Esta situación también ocurre cuando el instituto público detecta inconsistencias en el historial laboral de un pensionado o comete errores a la hora de calcular el monto mensual. En esos casos, la corrección incluye el pago de las diferencias generadas durante el tiempo que duró la falla. El punto de partida siempre es que el derecho haya existido previamente y que el trámite se haya iniciado conforme a los plazos establecidos. El IMSS delimitó los escenarios puntuales bajo los cuales autorizará el pago retroactivo: El proceso para reclamar estos pagos implica acudir en persona a una subdelegación del IMSS con la documentación de respaldo: identificación oficial, resolución de pensión, historial laboral y cualquier comprobante del trámite realizado. Una vez presentada la solicitud, el instituto público analiza el expediente y determina si procede el beneficio. Sin embargo, hay casos en los que el derecho directamente no aplica: quienes nunca iniciaron el trámite, quienes dejaron pasar demasiado tiempo sin reclamar, o quienes no cumplen con los requisitos legales quedan fuera de este beneficio. Los especialistas advierten que postergar la solicitud de pensión reduce el margen para recuperar meses atrasados, por lo que actuar en cuanto se cumplan las condiciones es la mejor estrategia. En caso de que el IMSS rechace la solicitud, existen vías legales disponibles: recursos de inconformidad, juicios laborales y la asesoría gratuita de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo son opciones para quienes consideren que su derecho fue vulnerado.