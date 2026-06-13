La disponibilidad de agua potable continúa siendo uno de los principales desafíos para diversas comunidades rurales de Chihuahua, donde las condiciones climáticas, la sequía prolongada y las limitaciones de infraestructura han complicado el acceso regular al recurso; sin duda, es un tema que el Gobierno nacional y el estatal deben atender con urgencia.

Ante este panorama, autoridades estatales y municipales en Chihuahua están impulsado proyectos de abastecimiento que buscan garantizar el suministro en localidades pequeñas, especialmente en zonas donde las familias dependen de fuentes limitadas o sistemas con capacidad insuficiente, así como hoy, una de las comunidades más olvidadas por el Gobierno, podrá disfrutar del derecho al agua potable.

Agua limpia y saludable para más poblaciones olvidadas. Gobierno del Estado de Chihuahua

Inauguran nuevo pozo para fortalecer el suministro de agua en San José Baqueachi

La Junta Central de Agua y Saneamiento, JCAS, en coordinación con el Gobierno Municipal de Guerrero, inauguró un nuevo pozo en la comunidad de San José Baqueachi, una obra que beneficiará directamente a 135 habitantes y contribuirá a mejorar el acceso al agua potable.

El proyecto requirió una inversión de 400 mil pesos mediante un esquema de financiamiento compartido entre la JCAS, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Guerrero y el Ayuntamiento. De acuerdo con el director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, estas acciones permiten “fortalecer el abastecimiento de agua y mejorar las condiciones de vida de las familias”.

JCAS llama a un uso responsable y eficiente del recurso hídrico Gobierno del Estados de Chihuahua

JCAS llama a un uso responsable y eficiente del recurso hídrico

Tras la inauguración de la obra, Mario Mata Carrasco impartió la conferencia “Uso inteligente del agua en el sector agrícola”, donde presentó experiencias y herramientas orientadas a optimizar el aprovechamiento del recurso en las actividades productivas del campo.

Durante su intervención ante productores y autoridades, el funcionario destacó la necesidad de impulsar una cultura enfocada en la eficiencia y la corresponsabilidad. Según explicó, el manejo adecuado del agua es un factor clave para enfrentar los retos actuales relacionados con la disponibilidad hídrica.

“Hoy enfrentamos grandes desafíos en materia hídrica, por lo que es indispensable aprovechar cada gota de agua de manera responsable. La tecnología y la planeación son fundamentales para garantizar la sostenibilidad de nuestras actividades productivas y el bienestar de las futuras generaciones”, señaló Mario Mata Carrasco durante la conferencia.