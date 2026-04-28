En la actualidad, México enfrenta una de las etapas más intensas de la onda de calor, originada por un sistema anticiclónico que funciona como una especie de “tapa”, atrapando el aire caliente sobre gran parte del país. Aun así, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el cierre de abril ya anticipa un ligero respiro en algunas regiones, donde las temperaturas comenzarán a ceder. Las próximas 48 horas serán clave, ya que se prevé que se registren los niveles más elevados de calor en la mayor parte del territorio. Será a partir del jueves cuando se empiece a notar un cambio, con una disminución paulatina en los estados más afectados. Para el viernes, el sistema anticiclónico se desplazará hacia el Golfo de México, lo que favorecerá un descenso gradual de las temperaturas en zonas del noreste, oriente y centro del país. El SMN advierten que las condiciones no son iguales a nivel nacional. Mientras en la Ciudad de México las temperaturas rondan los 30 grados, en estados como Sinaloa y Durango el calor ya supera los 45 °C. En otras entidades, como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Guerrero y Veracruz, los valores se mantienen entre los 40 y 45 grados. En contraste, el sureste comienza a registrar un ligero alivio. Desde hoy, en zonas como Tabasco y la Península de Yucatán, el calor extremo empezó a disminuir. Además, las altas temperaturas no llegan solas. En el norte, particularmente en Sonora, Chihuahua y Durango, se prevén rachas de viento de entre 50 y 70 km/h. Estas condiciones, combinadas con la sequedad del terreno, pueden generar tolvaneras que afectan tanto la visibilidad como la respiración. Cualquier persona expuesta a ambientes calurosos o a cambios bruscos de temperatura está en riesgo, por lo que reconocer los signos a tiempo y actuar de inmediato es fundamental para evitar consecuencias graves. Los síntomas pueden iniciar de forma leve, con mareo o dolor de cabeza intenso, pero avanzar hacia manifestaciones más graves como confusión, piel caliente y enrojecida, náuseas o vómitos. Para prevenirlo, se recomienda: También es importante cuidar a los grupos más vulnerables, como niñas y personas adultas mayores. Se debe procurar que se mantengan hidratados y nunca dejarlos dentro de vehículos estacionados, ya que el calor en el interior puede aumentar rápidamente y representar un peligro serio.