Este domingo, 14 de junio de 2026, la Iglesia católica celebra a San Eliseo, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,San Eliseo fue un profeta en Israel que, como discípulo de Elías, realizó milagros que anunciaron la salvación.

Santoral del día | San Eliseo (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Eliseo?

San Eliseo fue discípulo de Elías y profeta en Israel.

Ejerció su ministerio desde el tiempo del rey Jorán hasta los días de Joás (siglo IX a. C.).

Aunque no dejó oráculos escritos, con sus milagros anunció la salvación destinada a todos los hombres; su conmemoración se vincula a Samaría o Sebaste, en Palestina.

Para los creyentes que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Santoral del día | San Eliseo (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el domingo, 14 de junio de 2026

El 14 de junio de 2026 se conmemoran varios santos en la tradición católica. Entre ellos, destaca San Valerio de Soissons, de origen del siglo IV, conocido por su dedicación y fervor espiritual. Junto a él, se recuerda a San Rufino de Soissons, también del siglo IV, cuya vida estuvo marcada por su compromiso con la fe cristiana.Además, este día es significativo para San Fortunato de Nápoles, un santo venerado en la región por su labor evangelizadora. Su festividad es una ocasión para que los fieles reflexionen sobre su contribución a la fe y el crecimiento de la Iglesia en Italia.La celebración también incluye a San Eterio de Vienne, del siglo VI y a San Metodio de Constantinopla, del siglo IX, ambos reconocidos por su papel en la difusión del cristianismo en sus respectivas épocas. La memoria de estos santos invita a los creyentes a honrar sus legados y a inspirarse en sus vidas.

La oración para San Eliseo:

Oh glorioso San Eliseo, profeta del Altísimo, que seguiste fielmente a tu maestro Elías y fuiste colmado del doble espíritu, mira nuestras necesidades; intercede ante Dios para que seamos dóciles a su Palabra, constantes en la oración y solícitos con los pobres. Alcánzanos la pureza de corazón, la fortaleza en la prueba y la caridad operante, para que, guiados por el Espíritu Santo, vivamos y proclamemos la verdad del Evangelio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.