Miles de adultos mayores en México ya esperan el próximo depósito de la Pensión IMSS, pero en mayo de 2026 el dinero no caerá en la fecha acostumbrada. El ajuste ya fue confirmado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y responde a un cambio en el calendario por uno de los feriados oficiales del país. Aunque el depósito llegará dentro de los primeros días del mes, el retraso genera dudas entre pensionados que dependen de este ingreso para cubrir gastos básicos. A esto se suma otro dato que ha llamado la atención: algunos beneficiarios podrían recibir un monto mayor en su cuenta. El pago de mayo no solo traerá modificaciones en la fecha de depósito, sino también cambios económicos para ciertos sectores. Por eso, conocer el nuevo calendario, los aumentos confirmados y las condiciones para cobrar la pensión será clave para evitar contratiempos. El IMSS informó que el pago correspondiente a mayo de 2026 no se realizará el viernes 1 de mayo, como suele ocurrir al inicio del mes, debido a la suspensión oficial por el Día del Trabajo. Ante ello, el depósito se recorrerá hasta el lunes 4 de mayo de 2026, fecha en la que millones de pensionados recibirán su dinero directamente en sus cuentas bancarias. Si bien en la mayoría de los casos el recurso se refleja desde la madrugada, el horario puede variar según la institución financiera donde cada persona reciba su pensión. Las autoridades recomiendan no saturar cajeros automáticos ni acudir desde temprano a sucursales, ya que el dinero se dispersa de manera electrónica. El calendario anual de la Pensión IMSS 2026 ya contempla ajustes por días inhábiles y fines de semana. Estas son las fechas programadas para los depósitos: Conocer estas fechas permite a los pensionados organizar mejor sus pagos, compras y gastos mensuales. También ayuda a identificar posibles retrasos o movimientos inusuales en caso de que el depósito no se vea reflejado. Además del cambio en la fecha, mayo traerá un ajuste en la pensión mínima garantizada para ciertos beneficiarios. El monto mínimo quedará establecido en 10,636.54 pesos mensuales, como parte de la actualización anual vinculada al costo de vida y la inflación. Este incremento impactará principalmente a quienes están pensionados bajo la Ley 73, es decir, trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Para acceder a este beneficio, además de cumplir con la antigüedad requerida, deben cubrir las condiciones de edad y semanas cotizadas. Quienes aún buscan pensionarse mediante el IMSS deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por la ley. Entre los principales destacan: Además, el pago puede ser suspendido temporalmente si existen inconsistencias en los datos, falta documentación o no se cumplen ciertos requisitos administrativos. Por ello, revisar la información personal y mantenerse al día con los trámites puede evitar retrasos en futuros depósitos.