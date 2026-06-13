A menos de un año de que El Palacio de Hierro cumpla su primer año bajo la dirección de Eléonore de Boysson tras la salida de su CEO, Juan Carlos Escribano, se conocieron tres grandes cambios que sufrirá la tienda departamental de lujo más famosa de todo México.

Estas modificaciones estructurales, notificadas formalmente ante la Bolsa Mexicana de Valores, BMV, llegan en un momento de solidez financiera para el grupo que está detrás del éxito de El Palacio de Hierro.

Se despide el Palacio de Hierro: las 15 tiendas de lujo en México reciben un adiós (foto: archivo).

Durante el primer trimestre de 2026, la compañía reportó ingresos por 13,274 millones de pesos, informó Fashion Network, lo que representa un crecimiento del 4.2% interanual, impulsados por un sólido margen total del 33.8% y un EBITDA que alcanzó los 1,624 millones de pesos.

En este contexto de expansión y rentabilidad, el grupo busca consolidar su liderazgo y agilizar sus procesos internos mediante la renovación de puestos clave y la división de áreas estratégicas.

Los cambios que llegan en junio para El Palacio de Hierro

El primer movimiento en la estructura de la empresa es también el más inmediato. A partir del 15 de junio de 2026, Salvador Reyes asumirá la Dirección de Recursos Humanos de El Palacio de Hierro, tomando el relevo de Angélica García.

De acuerdo con la información corporativa, Reyes se incorpora a la organización respaldado por una sólida trayectoria en la gestión de capital humano dentro de empresas de gran escala, operando tanto en el mercado nacional como en el internacional, un perfil que resultará clave para coordinar la plantilla de la cadena de tiendas en esta nueva etapa.

Adiós a El Palacio de Hierro tal como lo conocemos: el gran cambio es un hecho y así funcionarán las tiendas desde ahora.

El Palcio de Hierro dará un giro clave en agosto del 2026

Los dos movimientos restantes se ejecutarán en la cúpula directiva de El Palacio de Hierro hacia el cierre del verano, programados específicamente para el 31 de agosto de 2026, e involucran áreas críticas de la operación comercial y logística.

En primer lugar, Alexandra Jeanneau se convertirá en la nueva Directora de Ventas Tienda, un puesto estratégico para la experiencia premium de la marca.

Alexandra Jeanneau, quien posee un perfil internacional especializado en operaciones de retail y servicio al cliente, sustituirá a Pedro Luna, ejecutivo que iniciará formalmente su proceso de transición hacia la jubilación.

En segundo lugar, el área operativa vivirá una reconfiguración importante tras la salida de Oscar Palomares, quien deja la empresa para emprender nuevos proyectos profesionales.

Palomares lideraba una macro-dirección que sumaba Tecnología, Seguridad, Cadena de Suministro y Sostenibilidad.

Con su partida, el bloque se dividirá: José Antonio del Ángel asumirá la dirección enfocada exclusivamente en Cadena de Suministro y Sostenibilidad, mientras que las responsabilidades de Tecnología y Seguridad serán reasignadas de manera independiente dentro de la organización.

El Palacio de Hierro annció cambios: atenció clientes

Para el público general y los clientes frecuentes de El Palacio de Hierro, estos movimientos no representarán ninguna afectación negativa ni interrupciones en la experiencia de compra; por el contrario, la incorporación de un perfil internacional como el de Alexandra Jeanneau en la Dirección de Ventas apunta a un esfuerzo por elevar los estándares de servicio y sofisticación en el piso de venta.

A nivel del grupo empresarial, esta reestructuración refleja en el grupo una estrategia clara bajo el liderazgo de De Boysson: refrescar el liderazgo interno y descentralizar las áreas operativas masivas, como la antigua dirección de logística y tecnología.

Al segmentar estas responsabilidades y reforzar la gestión de talento, el Grupo Palacio de Hierro quiere, entonces, blindar su eficiencia operativa para sostener el ritmo de crecimiento financiero reportado al inicio del año y blindar su posicionamiento en el competitivo sector del lujo en México.