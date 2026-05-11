El Servicio de Administración Tributaria (SAT) oficializó los lineamientos de supervisión correspondientes a mayo de 2026, con especial atención en movimientos financieros que presenten irregularidades o inconsistencias. Con esta estrategia de control, el organismo busca combatir la evasión de impuestos y garantizar que las operaciones realizadas por los contribuyentes se ajusten a lo establecido por la ley. En este contexto, es importante conocer qué prácticas podrían generar alertas ante la autoridad fiscal y derivar en posibles inconvenientes. A continuación, los detalles. La autoridad fiscal advirtió que pondrá especial atención en los contribuyentes que incurran en alguna de las siguientes conductas consideradas de riesgo: Además de las irregularidades financieras, el SAT también puede iniciar revisiones cuando detecta incumplimientos frecuentes en las obligaciones tributarias. Entre las conductas que suelen generar alertas se encuentran no presentar declaraciones en tiempo y forma, registrar información falsa en trámites fiscales o mantener diferencias entre los ingresos reportados y los movimientos bancarios. Asimismo, las autoridades pueden poner bajo vigilancia a quienes utilicen cuentas de terceros para realizar operaciones, no actualicen correctamente su información fiscal o emitan comprobantes digitales con errores recurrentes. Estas prácticas pueden derivar en multas, auditorías o requerimientos por parte del organismo.