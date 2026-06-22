Con el objetivo de facilitar la movilidad y reducir la congestión vial durante los partidos del Mundial, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un decreto que establece medidas especiales como home office, suspensión de clases y esquemas laborales flexibles en la Ciudad de México y la zona metropolitana de Guadalajara.

Según lo dispuesto, este miércoles 24 de junio todas las oficinas federales ubicadas en la capital operarán bajo modalidades de home office o esquemas flexibles por el encuentro deportivo entre México y Chequia.

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A continuación, los detalles de esta medida extraordinaria.

Recomendación para empresas privadas

El decreto también hace un llamado a empresas privadas y organizaciones sociales para que faciliten el trabajo remoto o modalidades flexibles en actividades administrativas no esenciales.

En la Ciudad de México, esta recomendación aplicarán durante todo el día 24 de junio.

Suspensión de clases en CDMX

La disposición federal contempla la suspensión de actividades escolares en planteles públicos y privados de educación básica, así como en escuelas normales y centros de formación docente ubicados en la Ciudad de México.

La medida se extiende a instituciones de nivel medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En la capital del país, las clases quedarán suspendidas durante toda la jornada del 24 de junio.

Servicios que funcionarán el miércoles 24 de junio

Las autoridades precisaron que las medidas no afectarán a sectores estratégicos ni a servicios esenciales. Entre ellos se encuentran:

Servicios de salud Atención médica Emergencias sanitarias Protección civil Atención de desastres Seguridad pública Seguridad nacional Control migratorio Operaciones aduaneras

También continuarán funcionando de manera habitual los servicios de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo , así como las telecomunicaciones, el suministro de energía eléctrica, combustibles, agua potable y saneamiento.

De igual forma, permanecerán activas los trabajos relacionados con la organización, seguridad, movilidad, protección civil y coordinación de la Copa Mundial de la FIFA 2026, además de programas sociales y servicios públicos prioritarios que requieran atención presencial.

El decreto instruye a las dependencias federales a aprovechar las tecnologías de la información para garantizar la continuidad de sus funciones y mantener la atención a la ciudadanía sin interrupciones.

Estas acciones siguen la misma línea de las medidas implementadas el pasado 11 de junio en la Ciudad de México con motivo del partido inaugural entre México y Sudáfrica, celebrado en el Estadio Ciudad de México.