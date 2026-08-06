Confirmado | Dieron de baja más de 4 millones de líneas de celulares por postergar este trámite obligatorio

Después de años de crecimiento sostenido, el mercado de telefonía móvil en México registró una fuerte contracción.

El registro obligatorio de números celulares provocó una caída de 4.9 millones de líneas durante el primer semestre del año, según reveló la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Cómo impactó la caída en el mercado

De acuerdo con el reporte, el total de líneas telefónicas en México pasó de 162 millones a 157.1 millones entre diciembre del año pasado y junio de este año. El segmento de prepago, uno de los más golpeados por la medida, redujo su participación del 83.3% al 81.7% respecto al total de líneas activas en el país.

Apagón masivo de celulares: confirman la caída de 4.9 millones de líneas de teléfono a nivel nacional. Imagen generada con Gemini IA

Pese a la baja en la cantidad de líneas, la consultora señaló que la migración hacia planes de mayor valor y la creciente adopción de servicios móviles lograron compensar parte del impacto.

“En el primer semestre la migración a planes de mayor valor y la creciente adopción de servicios móviles compensan la reducción en el número de líneas, consolidando la transición del mercado de volumen a valor”, indicó The CIU.

Qué se espera para los próximos meses

The CIU proyecta que el mercado alcance un “punto de estabilización” una vez que concluya el periodo de registro obligatorio ante los proveedores de telefonía. Sin embargo, la consultora advirtió que el efecto sobre las líneas prepago ya dejó una marca difícil de revertir.

“Si bien la reciente extensión en el plazo de implementación permitirá suavizar progresivamente la caída en accesos durante los próximos trimestres, el registro obligatorio ha generado un ajuste negativo e irrecuperable en el volumen de líneas prepago, que se tradujo consecuentemente en una contracción de la base de usuarios móviles en el país”, señaló la consultora.

Con esta caída, el mercado mexicano de telefonía móvil atraviesa uno de sus ajustes más marcados de los últimos años, en un contexto donde el registro de números continúa siendo un trámite obligatorio para los usuarios.