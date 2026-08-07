El corte de agua afectará durante aproximadamente 72 horas a distintos puntos del territorio nacional, por trabajos relacionados con el nuevo pozo “Rey Neza”.

Habitantes de Nezahualcóyotl, Estado de México, deberán tomar previsiones ante un corte programado de agua potable que comenzó el miércoles 5 de agosto y se extenderá por alrededor de 72 horas. La suspensión está relacionada con trabajos para poner en funcionamiento el nuevo pozo “Rey Neza”.

De acuerdo con el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), las maniobras requieren pausar temporalmente la operación del pozo actual para realizar pruebas de aforo y trabajos de limpieza. La afectación alcanzará a distintas zonas del municipio, aunque habrá colonias con mayor incidencia.

El corte de agua afectará durante aproximadamente 72 horas a distintos puntos del territorio nacional, por trabajos relacionados con el nuevo pozo “Rey Neza”. Shutterstock (editado con IA)

Habrá megacorte de agua en México: ¿Por qué cortarán el suministro en Nezahualcóyotl?

El corte de agua está relacionado con la conclusión de los trabajos de perforación del nuevo pozo “Rey Neza”, una obra que busca fortalecer el abastecimiento de agua potable en el municipio. Para avanzar con su puesta en operación, el pozo actual deberá permanecer fuera de servicio durante aproximadamente 72 horas.

Durante ese periodo se realizarán pruebas de aforo y labores de limpieza en la nueva infraestructura. Estas tareas forman parte de las acciones contempladas para mejorar el servicio de agua en la zona oriente de Nezahualcóyotl.

Según ODAPAS, la suspensión temporal provocará una afectación parcial en el suministro, principalmente mediante una disminución de la presión. Sin embargo, algunas viviendas podrían enfrentar una interrupción total del servicio mientras continúan los trabajos.

Cuáles serán las colonias más afectadas

Las zonas que registrarán las principales afectaciones son Rey Neza, la colonia Esperanza y la colonia Aurora. En estos puntos se prevé una mayor incidencia de baja presión o suspensión total del suministro durante el periodo de trabajos.

El problema no se limitará a esas tres colonias. ODAPAS también informó que la suspensión de operaciones del Pozo Neza 4 ampliará las posibles afectaciones hacia otras zonas del municipio.

Entre las colonias que podrían registrar interrupciones se encuentran Metropolitana 1.ª, 2.ª y 3.ª Sección, Pavón, Raúl Romero y Evolución. La intensidad de la afectación dependerá de las condiciones del suministro durante las maniobras.

¿Cuándo terminará el corte de agua?

El corte comenzó el miércoles 5 de agosto y tendrá una duración aproximada de 72 horas. El periodo fue establecido por las autoridades para completar las pruebas de aforo y la limpieza necesarias antes de avanzar con la puesta en marcha del nuevo pozo “Rey Neza”.

Durante estos días, las autoridades recomendaron a los habitantes de las zonas afectadas tomar previsiones y almacenar agua suficiente para las actividades esenciales. También pidieron hacer un uso responsable del recurso mientras concluyen las labores.

La recomendación resulta especialmente relevante para las colonias que podrían enfrentar una suspensión total, aunque el corte puede traducirse en baja presión en otras zonas. Una vez terminados los trabajos, el objetivo es avanzar con la operación de la nueva infraestructura y fortalecer el abastecimiento de agua potable en el municipio.