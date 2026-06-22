Cambia el trámite del acta de nacimiento en México

El Gobierno de México presentó la nueva Plataforma Nacional del Registro Civil, una herramienta digital que permitirá corregir errores en el acta de nacimiento sin necesidad de acudir de forma presencial al lugar donde fue registrado el documento ni enfrentar los tiempos de espera que implicaba el procedimiento tradicional.

El anuncio fue realizado por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), durante la conferencia matutina encabezada por Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

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De acuerdo con el funcionario, anteriormente las personas que detectaban errores en su acta de nacimiento debían trasladarse hasta la entidad donde fueron registradas, iniciar el trámite presencialmente y esperar alrededor de un mes para obtener la corrección. Con la nueva plataforma, el proceso podrá realizarse completamente en línea hasta su resolución.

¿Qué trámites estarán disponibles?

La Plataforma Nacional del Registro Civil, accesible a través del sitio web oficial del Gobierno, concentrará cerca del 80% de los servicios registrales que ya fueron digitalizados en el país.

Entre los trámites que podrán realizarse relacionados con actas de nacimiento, matrimonio y defunción se encuentran:

Corrección de nombres en registros.

Aclaraciones administrativas por omisión o error en nombres completos.

Captura y actualización de actas.

Seguimiento a inscripciones de sentencias de divorcio.

Certificación de la CURP.

Además, el sistema permitirá descargar copias certificadas de documentos y obtener la CURP certificada en formato PDF sin costo. También contará con una ventanilla virtual apoyada por inteligencia artificial que brindará atención las 24 horas del día.

¿Cómo corregir un acta de nacimiento por internet?

Para iniciar una solicitud de corrección será necesario contar con:

Una cuenta activa en Llave MX.

Identificación oficial vigente.

Copia digital del acta que contiene el error, en formato PDF, JPG o PNG.

El trámite se realizará mediante la sección “Corrección de registro de acta”.

Tras capturar la información requerida y adjuntar los documentos correspondientes, la solicitud será enviada al Registro Civil, que tendrá un plazo máximo de cinco días para emitir una resolución y notificar electrónicamente al solicitante.

Un sistema con millones de usuarios

La plataforma no inicia desde cero. Según datos oficiales, más de 18 millones de personas ya usaron herramientas digitales relacionadas con el Registro Civil.

Por su parte, el portal del Gobierno recibe cerca de dos millones de visitas semanales y fue utilizado por más de 56 millones de ciudadanos. Actualmente existen alrededor de 24 millones de cuentas activas y 242 servicios integrados dentro del ecosistema digital gubernamental.

La meta de las autoridades es incorporar progresivamente la totalidad de los trámites federales y locales en una sola plataforma digital.

En materia registral, la simplificación ya permitió reducir los procedimientos disponibles de 28 a 20, mientras que los requisitos promedio disminuyeron de ocho a cinco documentos.

Peña Merino agregó que, por instrucción presidencial, los trámites federales deberán resolverse en un plazo máximo de 90 días. Si la autoridad no emite una respuesta dentro de ese periodo, la solicitud se considerará aprobada automáticamente.